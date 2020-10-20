ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԱՒԱԳ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / FRANSA’NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSUNUN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 19 Հոկտեմբեր 2020, Երկուշաբթի, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Ֆրանսայի Աւագ Հիւպատոս՝ Օլիվիէր Կաուվինը։

Մեծայարգ հիւրը, որ նոր ձեռնարկած է իր պաշտօնին, Պատրիարք Սրբազան Հօր քաղաքավարական այցելութիւն տալով, փափաքած էր ծանօթանալ Հայ Համայնքի հոգեւոր կեդրոնին։ Զրոյցի տեւողութեան ընթացքին, յարգելի հիւրը առիթն ունեցաւ նաեւ շնորհաւորելու Նորին Ամենապատուութեան ընտրութիւնն ու գահակալութիւնը։

Պատրիարք Հայրը, մեծայարգ աւագ հիւպատոսին շնորհակալութիւն յայտնեց այս այցելութեան համար եւ յաջողութիւն մաղթեց դիւանագիտական իր նոր պաշտօնին մէջ։ Նորին Ամենապատուութիւնը, մասնաւորապէս շեշտեց թէ Հայ Եկեղեցւոյ չորս կարեւոր կեդրոններէն է Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռը եւ այս շրջագիծով Աթոռոյ հովանաւորութեամբ Թուրքիոյ հնագոյն համայնքներէն մին՝ Հայ Համայնքը կը շարունակէ իր հոգեւոր եւ մշակութային կեանքին։ Հանդիպման աւարտին, Կաուվիին շնորհակալութիւն յայտնեց Նորին Ամենապատուութեան ջերմ ընդունելութեան համար ու մեկնեցաւ Պատրիարքարանէն։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 19 Ekim 2020, Pazartesi, Patrikhane’de, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin’i kabul etti.

Konuk Başkonsolos, İstanbul’daki görevine yeni başladığını ve Patrikhane’ye gerçekleştirdiği bu ziyaretle Patriklik Makamı’nı ve Ermeni Cemaati’ni daha yakından tanımayı amaçladığını belirtti. Saygıdeğer konuk, bu vesileyle, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin seçimini de kutladı.

Patrik Hazretleri, konuk Başkonsolos’a “hoş geldiniz” diyerek, yeni görevinde başarılar diledi. Patrik Hazretleri, İstanbul’daki Ermeni Patrikliği’nin Ermeni Kilisesi’nin dört önemli ruhani merkezlerinden birisi olduğunu belirtirken, Makam’ın şemsiyesi altında Türkiye’deki en köklü cemaatlerden biri olan Ermeni Cemaati’nin ruhani ve kültürel yaşantısının sürdüğünü vurguladı. Görüşme sonunda, Gauvin, Patrik Hazretleri’ne konukseverliği için teşekkür etti ve Patrikhane’den ayrıldı.

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Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/