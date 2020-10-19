Yunanistan Ermenileri araçlarla Yünanistan-Türkiye sınırını kapattı (Video, Foto)

Yunanistan Ermeni toplumu yözlerce araçlarla Yunanistan-Türkiye sınırını kapatarak gösteri düzenledi. Konvoy oluşturan protestocular Türkiye ve Azerbaycan aleyhine araçlarından Ermenistan ve Yunanistan bayraklarını açtı.
Protestocular yolları kapattıktan sonra sloganlar atarak sınıra doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar ‘Güçlü Artsakh’, Dağlık Karabağ bizimdir’, ‘Artsakh’ın yanındayız’, Azerbaycanlı katiller cezalandırılmalı’, ‘Artsakh’ı tanıyın’ şeklinde pankartlar açıp ‘Azerbaycanlılar çıkın Artsakh’tan ve Ermenistan’dan’, ‘Artsakh biziz’, ‘Kazanacağız’ şeklinde sloganlar attı.
Yürüyüş Yunan polisi eşliğinde geçekleştiriliyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/19/Yunanistan-Türkiye-Ermeni/196009
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