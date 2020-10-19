Trump, Karabağ için protesto yapan Ermenilere konuştu: “Bu yönde çalışıyoruz” (Video)

Binlerce Ermeniler, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın ziyaret ettiği Kaliforniya eyaletinin Newport Beach şehrinin sokaklarıa çıktı. Ermenistan ile Artsakh (Dağlık Karabağ) bayraklarını taşıyan Ermenieler, Ermeni halkına yönelik Türk–Azerbaycan saldrılarına karşı şikyetlerini Trump’a iletmeye çalıştı.

Protestocular, “Ermeni Soykırımı devam ediyor”, “Artsakh’ı tanıyın”, “Azerbaycan’ın askeri suçlarını finanse etmeyi durdurun”, “Sivil halka kaşı Azerbaycan’ın savaşını durdurun” yazılı pankartlar açarak, Türkiye destekli Azerbaycan’ın eylemlerinin kınanmasını ve Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Daha sonra Las Vegas’ta seçmenlerle görüşen Trump, toplanan büyük sayıdaki Ermenilere konuşarak şu ifadeleri kullandı: “Ermeniler, iyi insanlardır. Onlar ayrıca iyi iş adamlarıdır, biliyorsunuz. Şuanda Kaliforniya’dan geliyorum, orada da güzel bayraklarıyla çok sayıda Ermeniler vardı. Biz bu yönde çalışıyoruz. Şunu da söylemeliyim ki, ülkenizde çok iyi bir ruh hakim.”

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’de Türkiye’nin açık siyasi ve askeri desteğiyle Azerbaycan’ın Ermeni halkına karşı başlattığı geniş çaplı savaş operasyonları, Moskova’da elde edien ateşkes kararına rağmen aynı şiddetle bugüne kadar devam ediyor. Sayıları Ermenistan’da yaşayan Ermenilerin birkaç katı kadar olan Ermeni Diasporası ise, büyük devletlerde geniş çaplı protesto eylemleri düzenleyerek dünyanın dikkatini Azerbaycan’ın eylemlerine çekmeye çalışıyor ve Ermeni halkının ikinci defa soykırıma tabi tutulmasını engellemeye çağırıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/19/ABD-Donald-Trump-Ermeni-Karabağ/195994