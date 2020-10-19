Suriye’den Dağlık Karabağ bölgesine yeni teröristler grubu gönderildi

Rus ‘Ria Novosti’ haber ajansının aktardığı bilgilere göre Suriye’den 1000’den fazla militan Dağlık Karabağ bölgesine gönderildi. Aynı kaynağa göre yakın günlerde bir grup daha Azerbaycan safında savaşmaya gidecek.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad daha önce verdiği röportajlardan biri sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım etmek için Suriye ve başka ülkelerden teröristler gönderdiğini açıklamıştı.

Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin de yaptığı açıklamalardan birinde Yakın Doğu’da faaliyet gösteren uluslararası terör örgütlerinin militanlarının Dağlık Karabağ çatışma bölgesine gönderildiği ve Azerbaycan ordusu safında savaştığını bildirmişti.

Türkiye tarafından Azerbaycan’a gönderilen terörist sayısı artık yüzlere değil binlere varıyor.

ERMENİ HABER AJANSI