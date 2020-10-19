Sabah yeniden bombardıman başladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Sabah, düşman kuvvetleri kuzey ve güney yönlerinde yeniden topçu bombardımanına başladı.

Gece boyunca Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum genellikle nispeten istikrarlı ve gergindi.

Bazı bölgelerde topçu çatışmaları devam etti.

Sabah, insani ateşkese ilişkin anlaşmaya rağmen, düşman kuvvetleri kuzey ve güney yönünde topçu ateşine devam etti.

Savunma Ordusu birimleri, düşmanın atış noktalarını susturmak için, operasyonel durumu kontrol altında tutarak, gerekli önlemleri almaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu