Markar Bey: Milli, demokrat, yurtsever bir aydın

Vedat Bilgin

İnsanlar yaşarken hele yakın tanıdıklarınız, dostlarınız yanınızdayken, ulaşılabilirken ölümü hiç üzerlerine konduramazsınız. Markar Esayan ciddi bir operasyon geçirmesine rağmen o hep gülen gözleriyle, aydınlık düşünceleriyle yanınızda hissedeceğiniz, ölümle asla yan yana gelemeyecek bir şahsiyettir. Fakat bütün insanlar ölümlüdür; acımızı artıran onu çok erken, genç kaybetmiş olmamızla ilgilidir, daha yazacak, söyleyecek çok sözü vardı.

Markar Bey’le o gazeteci/yazar ben akademik çalışmalarımı sürdürürken tanıştım, ilk karşılaşmamızdan itibaren bu ülkenin düşünen, nazik aydın bir şahsiyetiyle tanışmış olmaktan içim ısınmıştı. Sonra Meclis’te birlikte siyaset yaptık, AK Parti Medya Tanıtım Başkanlığı’nda birlikte görev aldık, zaman içinde dostluğumuz ilerledi. Meclis’te bulunurken fırsat bulduğu her an onu kitap okurken bulurdum, zamanla birbirimize kitap önermek, fikir paylaşmak alışkanlık haline gelmişti. Son tartıştığımız konulardan biri onun okuduğu ‘Modernleşmenin Sonuçları’ üzerineydi.

ORTAK ZENGİNLİK

Markar Bey Sivas’ın köklü ailelerinden birinden gelmekteydi, öyle ki babaannesinin “Markar’ın karısıyım, Sivas’ın yarısıyım” dediğini hatırlarken, bu toprakların Ermenileriyle Müslümanlarının ortak bir kültürü nasıl inşa ettiklerinin klasik şehir hayatımızdaki örneklerini anlatırdı. En çok şikâyet ettiği, anlaşılmadığını söylediği konulardan biri ‘Taşnak ve Hınçak terör örgütlerinin döktüğü kanla, yaptığı katliamlarla Ermeni halkımızın birbirine karıştırılması’ hususudur. Biz bu topraklarda etnik/dinsel ayrıma dayanmayan, onları aşan kapsayıcı bir medeniyetin, aynı zamanda büyük bir imparatorluk geleneğinin mirasçıları olarak bu farkı elbette görmezden gelemeyiz.

Bunu ortaya koyarken verdiği örnek tahmin edileceği gibi PKK/PYD cinayet örgütlerinin bu ülkenin vatansever insanları olan Kürtlerini temsil etmediği hususudur. Etnik veya dini farklılıklar temelinde bir ayrışma anlayışı ancak bu ülkenin düşmanlarıyla işbirlikçiliğe dönüşürdü ki, dün Taşnak/Hıncak çetelerini kullananların, daha sonra Asala denilen canileri, bugün de PKK/PYD denilen cinayet örgütünü nasıl kiralık katil haline getirdiğini, ABD’nin artık inkar etmeden maaşlı elemanı haline soktuğunu bütün dünya bilmektedir.

YÜREKLİ İNSAN

Markar Bey, inançlı bir insandı; modernleşme ve dini inançlar konusunda kapsayıcı görüşlere sahipti; Batı düşüncesinin, modernleşmenin sorunları karşısında yaşadığı çelişkileri eleştirerek, bizim medeniyet değerlerimiz içinden, yeni yaratıcı cevaplar arayışında olmamız gerektiği hususu kendisi ile en çok üzerinde durduğumuz konulardan biriydi. O inançlı bir Hıristiyan, yurtsever, demokrat, kısaca milli bir aydındı. O ihanet gecesi 15 Temmuz’da attığı twette “Ezanlar susmasın” derken, aynı zamanda bu ülkenin bağımsızlığına sahip çıkan yürekli bir insandı.

Güzel insanların, dostların arkasından yazmak elbette kolay değil, fakat onları anlatmak onların bu ülkede bıraktığı ‘hoş sadayı’ anmak, yazılarına, hatırasına sahip çıkmak, bu ülkeden kimlerin geçtiğini unutmamak onlara saygının bir gereği olduğu kadar, bıraktıkları izi, anlayışı takip çoğaltmak için de anlamlıdır. Mekanı cennet olsun.

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/vedat-bilgin/markar-bey-milli-demokrat-yurtsever-bir-aydin/haber-1118859