Kahramanlık faslı – Ermenistan Kamu Radyosu

Kahramanlık faslı. 18 Ekim’de düşmanı birkaç kilometre geri püskürtenler kimdi?

Azerbaycan, sınırın kilit kısmında bir atılım sağlamak için hızlı bir saldırı sayesinde, ateş ve psikolojik baskı uygulamaya karar verdi, ancak işe yaramadı.

Ermenistan Savunma Bakanı sözcüsü Şuşan Stepanyan tarafından bildirildiğine göre, Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 18 Ekim’de bir T-90 birimi ve 5 zırhlı personel taşıyıcı dâhil olmak üzere 7 tank kullanarak güney yönünde bir tank saldırısı başlattı.

“Düşman, hızlı bir saldırı ile personele ateş ve psikolojik baskı uygulayarak sınırın kilit bölümünde yarma hareketiyle bir atılım sağlamayı hedefledi.

Albay Stepan Gevorgyan, albay Stanislav Eryomin ve tanksavar er Garik Arakelyan’ın profesyonelliği , yüksek ahlaki nitelikleri ve mükemmel uyumlu eylemleri sayesinde, saldırı engellendi ve düşman birkaç kilometre geri atıldı”,- diye yazmaktadır Facebook sayfasında

Ermenistan Kamu Radyosu