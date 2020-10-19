İsrail’de Azerbaycanlılar sopalarla ve taşlarla Ermeni protestoculara saldırdı

İsrail’de Ermeniler Azerbaycan’ın ve İsrail’in askeri işbirliğine karşı protesto düzenledi. Ermenistan ve Artsakh (Karabağ) bayrakları ellerinde gösteriye katılan Ermeniler Azerbaycanlılar tarafından saldırıya uğradı.

Kudüs Ermeni Patrikhanesinin temsilcisi Diran Hagopian olayla ilgili ayrıntılar aktardı.

Ermeni göstericilerin araba konvoyunun yolunu 3-4 arabayla kesip Azerbaycanlılar arabalarda bulunanlara sopa ve taşlarla saldırdılar. İki grup arasında meydana gelen kavga sonucunda 4-5 Ermeni genç hastaneye kaldırıldı. Yaşlı Ermeni bir gösterici de bilincini kaybetti. Onu da hastaneye kaldırdılar. Diran Hagopian hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun yeterlice iyi olduğunu da belirtti.

Kudüs Ermeni Patrikhanesinin temsilcisine göre olay sonucunda Azerbaycanlılar yaklaşık 5-10.000 dolar değerinde zarar verdiler Ermenilere.

Azerbaycanlılar içinde kadın ve çocuklarının da bulunduğu bir arabaya saldırıp aynı zamanda maddi zarar verdiler.

Olay sırasında İsrail Polisi olay yerine geldi ve Ermeni göstericilere saldıran Azerbaycanlılardan birkaç kişiyi tutukladılar.

Provokasyon yapan Azerbaycanlıların ellerinde Azerbaycan bayrakları vardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/19/İsrail-Azerbaycanlılar-Ermeni-protestocu/195950