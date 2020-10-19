Frank Engel: “Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri tamamen iptal edilmeli”

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Lüksemburg Hristiyan Sosyal Halk Partisi’nin Başkanı Frank Engel, tüm komşu ülkelerle sorunları olan Türkiye’nin, askıya alınmış AB üyelik müzakerelerinin tamamen iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Totaliter diktatörlüğün hakim olduğu bir devletin AB üyeliğinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Engel, Türkiye’nin faaliyetlerini en sert dille kınadı.

Engel, “Bugün Türkiye’nin, tüm komşu ülkelerle ve hatta daha uzaklarda sorunları var. Türkiye, islamist etkisiyle Batı Balkanları istikrarsızlaştırıyor. Montenegro’dan Bosna’ya ve Hırvatistan sınırına kadar camiler inşa ediliyor ve toplumsal birliği hedef alan vaizler devreye giriyor. Avrupa, bu tür faaliyetleri daha fazla desteklememelidir.

Türkiye, komşularından ikisi olan Suriye ile Libya’yı işgal etti. Kafkasya’da ise, Ermenistan Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınmış sınırları dahil Ermenilere karşı Türk savaş uçaklarıyla agresif savaş yürütüyor. Türkiye, Libya ve Suriye’den Artsakh cephesine binlerce cihatçı teröristler gönderiyor. Onlar orada, bu savaşı başlatan ve insanlık dışı gaddarlıkla sürdüren Azerbaycan’ın askerlerinin yerine ölüyorlar. Bütün bunlar, Temsilciler Meclisi’nde iki gün önce vurgulandı ve oybirliğiyle kınandı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin, uzun zamandan beri askıya alındığını hatırlatan Engel, bu müzakerelerin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı. “Türkiye Cumhurbaşkanı’na ve onun ülkesine, Avurpa Birliği ile herhangi bir başka sözleşme de önerilmemelidir. Türkiye, normal bir ülke olmayıncaya kadar Avrupa’nın, onu kabul etmek istemediği belli olmalı” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, uzun zamandan beri komşu Suriye ile Libya’nın iç gelişmelerine müdahale eden ve bu ülkelerin topraklarında söz sahibi olmaya çalışan Türkiye, 27 Eylül’den beri de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a ve genel olarak Ermeni halkına açtığı vahşi savaşı elinden gelen her imkanla destekliyor. Hiç süphesiz ki Türkiye–Azerbaycan ikilinin asırlık hayalı tekrar gündemde, ellerinden gelirse Ermeni halkını yeni bir soykırımla tamamen yok etmek istiyolar, ancak yüz yıl önce başaramadıkları gibi, şimdi de başarmayacaklar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/19/Lüksemburg-Frank-Engel-Türkiye-AB-Karabağ/195966