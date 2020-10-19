Ermenistan Cumhurbaşkanı: Azerbaycan diyaloğu reddederse Karabağ’ın bağımsızlığını tanırız

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan diyaloğu reddederse Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) bağımsızlığını tanımaya hazır olduklarını söyledi. Sarkisyan, ateşkes sürecinin başlaması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kommersant’a konuşan Sarkisyan, ‘1994 yılında ateşkes imzaladık ve Minsk süreci başladı. Ermenistan ‘Süreci zorlaştırmamak için Artsakh’ı tanınmasını askıya alacağız, müzakerede bulunacağız ve sonunda da Artsakh’ın statüsü üzerinde anlaşacağız’ açıklamasını yaptı.

Sarkisyan, Ermenistan’ın Artsakh’ın bağımsızlığını tanımaması, meseleyi barışçıl müzakereler yoluyla çözmek istemesiyle bağlantılı olduğunu ifadelerini kullandı.

Sarkisyan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu böyle bir tünel. Tünelin sonunda, Artsakh ile ilgili sorunların barışçıl yolla çözümüne ilişkin ışık varsa ileriye doğru gidilebilir. Işık yoksa, Azerbaycan’ın Türkiye’nin desteğini alarak hiçbir şekilde müzakere yoluna girmeyeceği açık hale gelirse, Ermenistan doğal olarak Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyacaktır.”

Rusya’nın arabuluculuğuyla Moskova’da varılan anlaşmaların yalnızca iki tarafın da istemesi halinde işlemeye başlayacağını kaydeden Sarkisyan, aksi takdirde Artsakh’taki krizin neredeyse Suriye’deki gibi geniş çapta bir savaşa dönüşebileceğini vurguladı.

Moskova’da Rusya’nın arabuluculuğuyla yapılan görüşme çerçevesinde Azerbaycan ile Ermenistan cenaze ve esirlerin değişimi için insani yardım amaçlı bir ateşkes üzerinde anlaşıldı. Ateşkes yürürlüğe girse de çatışmalar tamamen durmadı, esir ve cenaze değişimi de henüz başlamadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/19/Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ/196016