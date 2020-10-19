Ermeniler Türkiye yolundaki son engeldir. Paşinyan’ın “France-24” röportajı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa-24 TV’ye verdiği röportajda Türkiye’nin çatışmaya katılımıyla ilgili soruyu yanıtlayarak, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları da dahil olmak üzere birçok ülkenin Türkiye’nin düşmanlıkları kışkırtmak için çatışmalara karıştığınız şimdiden kabul ettiğini belirtti.

“Rusya, İran, Fransa ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası toplumdan pek çok temsilci, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a saldırmak için Suriye’den Azerbaycan’a paralı askerler gönderdiğini kabul etti.

Ve açıkça söylüyorum, evet, Türkiye Ermenilere yönelik soykırım politikasını sürdürmek için 100 yıl sonra Güney Kafkasya’ya döndü.

Paşinyan, “Ancak çok spesifik bir pragmatik hedefi var, çünkü Güney Kafkasya Ermenileri, Türkiye’nin kuzey, doğu ve güneye yayılmacı politikasını sürdürme yolundaki son engeldir” dedi.

Ermenistan Başbakanı, uluslararası topluma, Türkiye’nin Akdeniz, Suriye, Irak, Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkilerdeki politikası bağlamında mevcut davranışını değerlendirmesini tavsiye etti.

Kendisine, bu gerçek doğru bir şekilde değerlendirilmezse, Avrupa’nın Türkiye’yi Viyana yakınlarında beklemesi gerektiğini söyleme fırsatı bulduğunu hatırlattı.

Sorunun çözümü için olası bir koşul olarak, “kurtuluş uğruna ayrılma” kararının uygulanmasından ve Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınmasından bahsetti.

“Uluslararası toplum, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımalıdır. Ve bu arada, bu sürecin Avrupa’da yerel özyönetim, şehir konseyleri düzeyinde başlamış olmasına sevindim.

“Ve bir dalga gibi yayılmasını umuyoruz” dedi.

Ermeni tarafının uzlaşmaya hazır olduğuna gelince, Paşinyan bir uzlaşma teklif etmeye çalıştığını vurguladı, ancak müzakereler sırasında Azerbaycan’ın, şimdi Türkiye’nin soykırım politikasından vazgeçmek istemediğinin anlaşıldığını vurguladı.

Paşinyan, “Azerbaycan, şimdi Türk teröristlerin desteğiyle, Dağlık Karabağ Ermenilerinin soykırımını gerçekleştirme görevini kendisine verdi” dedi.

Ermeni tarafının tek taraflı taviz vermesi gerektiğini düşünen varsa Ermeni tarafının teslimiyetinden bahsediyor.

Bu bir anlaşma değil.

Çözüm formülünü önce kavramsal düzeyde anlamamızı önerdim. Ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Ermenistan halkı, Dağlık Karabağ halkı ve Azerbaycan halkı için kabul edilebilir olması gerektiğini söyledim.”

Ancak Paşinyan, Azerbaycan’ın gerçekten müzakere yapmak istemediğini belirtti.

Ve, sorunun çözümünün sadece Azerbaycan ve Azerbaycan halkı için kabul edilebilir olması gerektiğini, bu da Dağlık Karabağ’ın etnik temizlik yoluyla Ermenilerden temizlenmesi gerektiği anlamına geldiğini söyleyerek tutumunu sürdürüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu