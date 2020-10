Ermeniler iki Müslüman ülke arasında ‘tampon’

**HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.**

Azerbaycan’lı Tarihçi Yazar Cavid Mövsümlü Akit’e yaptığı açıklamada, işgalci Ermenilerin dışarıda güçlü bir lobisi olduğunu belirterek, “Bu lobi siyasetiyle güz kazanıyor. Hristiyan devletlerin desteğini görüyor. Ermeniler, bir zamanlar Azerbaycan topraklarına iki Müslüman ülke arasına tampon olarak yerleştirilmiştir” dedi.

Azerbaycan – Ermenistan çatışmasında Ermeni tarafının soykırım işlemeye devam ederek sivilleri hedef almasını kaygıyla izlemekteyiz. İkiyüzlü dünya medyası ise her zaman olduğu gibi haklı olan Müslüman mazlumları zalim, faşist zalimleri mazlum göstermek gibi objektiflikten uzak bir çabanın içinde. Azerbaycan – Ermenistan çatışması bir kez daha gösterdi ki Müslümanlar medya sahasında da güçlü olmalı. Çünkü cephedeki savaşın bir benzeri medyada veriliyor.



Azerbaycanlı dostlarımızdan çok sayıda seslerini duyurmamız için mesaj alıyoruz. Her zaman olduğu gibi sorumluluğumuzun bilincinde olarak mazlumlara haklı davalarında ses olmaya devam edeceğiz. Bu hafta Tarihçi Yazar Cavid Mövsümlü ile cephedeki son duruma dair gelişmeleri ve Türkiye’den beklentilerini konuştuk.



Azerbaycan Ermenistan çatışmasını yakından takip ediyorsunuz. Çatışmada gelinen son durum nedir?



– 27 Eylülden beri devam eden savaş sürecinde Azerbaycan başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Geçmişte teröristlerin işgal ettiği birçok bölgede üstünlüğü sağlamıştır. Azerbaycan savunma sanayinde güçlü bir ülkedir. Akıllı ve stratejik bir siyasetle bugünlere gelinmiştir. Düşman, eskiden olduğu gibi milli ordusu oluşmamış yeni kurulmuş bir ülkeyle değil güçlü bir ülke güçlü bir orduyla karşı karşıyadır. Bugünkü durumda atmışa yakın köy kurtarılmış iki şehir ve bir kasaba özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Aynı zamanda stratejik yükseklikler de alınmıştır ve şu anda Azerbaycan’ın silahlı kuvvetlerinin ezici üstünlüğüyle ilerleme devam etmektedir.

Masum insanlar füzeyle vuruluyor

Ermenistan savaş suçu işleyerek sivillere saldırmakta resmen soykırım yapmaya niyetli olduğunu göstermektedir. Azerbaycan bugüne kadar hiçbir çocuğa yaşlıya sivile yönelik saldırmazken Ermenilerin bu vahşi tutumu hakkında ne dersiniz?



– Ermeni işgalcilerin Karabağ dışındaki şehirlerde siviller üzerine terör saldırıları devam etmektedir. Bunların en büyüğü Azerbaycan’ın Gence şehrine yapılmıştır. Masum insanlar füzeyle vurulmuştur. Aynı zamanda Karabağ’dan çok uzakta olan yerleşkelere de füze atmaya devam ediyorlar. Elliden fazla sivil hayatını kaybetti, iki yüzden fazla yaralımız var. Sivillerin barındığı evleri acımasızca bombaladılar. Bütün bunların suçlusu faşist ermeni yönetimidir.

Ermeniler, küstah bir şekilde saldırgan tutumlarını devam ettirmeye yönelik gücü nereden alıyorlar. Terör devletinin amacı nedir?

– Sovyetlerin yıkılma döneminde henüz gücü olmayan Azerbaycan’ın arazilerini gasp ederek Büyük Ermenistan hayaliyle topraklarımızı işgal ettiler. Ermenistan’ın dışarıda güçlü lobisi vardır. Bu lobi siyasetiyle kazandığı güç ve Hristiyan devletlerin desteğini görüyor. Ama doksanlı yıllarda Sovyetlerin dağılmasına rağmen Sovyetlerden kalma ordunun desteğiyle amansız katliamları ve soykırımları yapmışlar, Azerbaycanlıları topraklarından çıkarmışlardır. Bundan cesaretlenen Ermeniler istedikleri gibi hareket ediyor. Bu sorunların kökü çok derin. Ermeniler bir zamanlar Azerbaycan topraklarına iki Müslüman ülke arasına tampon olarak yerleştirilmiştir.

Zafer olmadan ateşkes olmaz

Zaman zaman ateşkesin gündeme gelmesiyle ilgili düşünceleriniz nedir? Ateşkes Azerbaycan’ın ilerlemesini durdurmak için uygulanan bir taktik değil mi? Azerbaycan yönetimi ve Azerbaycan halkı ateşkes istiyor mu?



– Azerbaycanlı bir tarihçi ve vatandaş olarak bugün ateşkes, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ancak ve ancak Azerbaycan topraklarından Ermenilerin çıkmasıyla mümkün olmalıdır diye düşünüyorum. Halk olarak da devlet olarak da Azerbaycan’ın tecavüzlerine göz yummak gibi bir durum yoktur. Hakkımız olanı istiyoruz. Şu anda ateşkes olması imkânsız. Zafer olmadan ateşkes olmaz. Olası bir ateşkes; verdiğimiz şehitlerin kanına, öldürülen çocukların hakkına uymaz. Bu durumda ateşkes olması durumunda halk yetkilileri affetmez. Halk, ordu ve devlet olarak savaşı zafere kadar sürdürmek kararlılığındayız. Cumhurbaşkanımızın Şuşa’yla ilgili soruya verdiği cevap manidardır. O da şudur: Şuşasız bizim işimiz yarım kalmış sayılır. Şuşa Karabağ’ın baş şehridir. Karabağ’ın ruhudur, kalbidir. Şuşa olmadan Karabağ, Karabağ olmaz, demiştir. Zaman zaman iki tarafın insani ateşkesi olmaktadır. Bu normaldir. Son olarak geçen gece insani barış ilan edilerek gerek Azerbaycan’ın gerek düşman tarafının ölülerinin arazilerden toplanılması için yapılmış geçici ateşkes oldu.

Azerbaycan masada Türkiye’yi görmek istiyor

Bugüne kadar AGİT tarafından oluşturulan MİNSK grubunu oluşturan devletler, Azerbaycan lehine adım attılar mı? Tarafsız olduklarını düşünüyor musunuz? Bu grupta Ermenistan’a açık destek veren Fransa var Türkiye neden yok?



– Sorunun çözülmesi için geçmişte ateşkes ilan edildiği günlerde AGİT’in Minsk grubu oluşturulmuştur. Oraya ondan fazla ülke üyedir. Fakat üç tane eşbaşkan vardır. Bunlar ABD Fransa ve Rusya’dır. Minsk grubunu oluşturan devletler çifte standart uygulamaktadır. Minsk üçlüsünün otuz yıllık süreçte çözüme hiç katkısı olamamıştır. Bu grubun Azerbaycan’a bir katkısı olmamıştır. Bir cm dahi Azerbaycan toprak kazanamamıştır. Azerbaycan bu grupta masada Türkiye’yi de görmek istiyor. Bunu hem cumhurbaşkanımız hem de halkımız istemektedir. Sorunu çözmek için oluşan bu grupta eş başkanlardan birisi olarak Fransa değil Türkiye mutlaka olması gerekir.



Türkiye – Azerbaycan ilişkileri hakkında ne söylersiniz? İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin ötesinde bir kardeşlik hukuku olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



– Türkiye’de olan her olayı Azerbaycanlılar yakından takip ettiği gibi Türkiye’de Azerbaycan’ı yakından takip etmekte sevinciyle sevinmekte üzüntüsüyle üzülmektedir. Biz sadece komşu devletler değiliz. Bizi din, tarih, kan bağı birleştiriyor. Bizim kardeşliğimiz ebedidir. Türk milletinin her zaman olduğu gibi bu süreçte de destek vermesi bizim için şereftir. Kardeşlik diplomasisi konusunda dünya devletlerine örnek olacak kadar mükemmeldir. Türkiye devletine ve Türk halkına müteşekkiriz. Bütün kalbimizle saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Azerbaycan’a olan her şey Türkiye’ye olmaktadır. Karşılıklıdır. İki devlet birbirine sürekli destek olmasında fayda vardır. Türkiye’nin bölgesinde dışlanması için çalışan ülkeler var. Azerbaycan her zaman Türkiye’nin yanındadır. Kardeş ülke olan Türkiye ile stratejik önemi yüksek ortaklıklar vardır ekonomide ve diğer alanlarda.



Azerbaycan halkının mücadele psikolojisi nasıl?



– Azerbaycan halkının ne kadar kararlı olduğunu Tovuz saldırıları zamanında yapılan mitinglerde ‘Ali başkomutan silah ver’ bize diye sokaklara dökülmesinden yüzbinlerce gencin orduya müracaat etmelerinden anlayabilirsiniz. Geçmişte de kahramanlıklara şahitliğimiz vardı. Dün olduğu gibi bugün yine kapısına şehit haberi gelen anne ve babaların başları dik bir şekilde vatan sağ olsun dediğini görüyoruz. Can yavrusunun şehadeti alan anneler benim oğlumun ruhu Karabağ’ın alınmasıyla şad olacaktır, demektedir. Azerbaycan halkı bu savaşı vatan savaşı kısaca kurtuluş savaşı olarak adlandırmaktadır. Halkımızın haklı mücadeleye desteği tamdır. Psikolojisi sağlamdır. Tek istekleri vardır. Karabağ’ın azadlığına kavuşmasıdır.

Terör örgütü PKK’nın, Faşist Ermenilere desteği sürüyor

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Ermeni teröristlere destek verdiği bilgileri doğru mu? PKK’nın siyasi uzantısının ortak bildiride imzasının olmaması aslında Faşist Ermeni tarafına açık destek olarak yorumlanabilir mi?



– Türkiye’yi seven Türkiye’yi düşünen partilerimizin ortak bildirisi bizi mutlu etmiştir. Türkiye’yi seven herkes Azerbaycan’ı sevmekte Türkiye’yi sevmeyenler Azerbaycan’ı sevmemektedir. Maalesef PKK terör örgütü ve uzantıları sürekli Ermenistan’ın faşist yönetimiyle iş birliği içinde olmuşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Irak’tan Suriye’den faşist Ermenilere destek olmak için terörist PKK’lar gelmekte katillere destek vermektedir. Azerbaycan’ın şanlı ordusu hamdolsun onları da temizlemektedir.

Akit medya grubuna teşekkür ediyoruz

Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?



– Son olarak Akit Medya Grubuna her zaman Azerbaycan halkının yanında yani mazlumlardan ve haklılardan yana oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. Bize yapılan saldırıları duyurarak Türkiye halkının doğru bilgilenmesi sağlanıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki sizin gibi duyarlı gazetecilerimiz sayesinde sesimizi bir şekilde dünyaya da duyurmuş oluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada aynı zamanda medya savaşı da verilmektedir. Hak davamızın dünyaya duyurulması noktasında gösterdiğiniz gayrete minnettarız. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha çok zafer haberleri yaparsınız.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermeniler-iki-musluman-ulke-arasinda-tampon-1418782.html