Erdoğan: ABD, Rusya ve Fransa, Ermenilere her türlü silah desteği veriyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Minsk üçlüsünü “ABD, Rusya ve Fransa, Ermenilere her türlü silah desteği veriyor” sözleriyle eleştirdi. Şırnak’a, partisinin son yerel seçimlerde aldığı yüzde 62 oy için teşekkür etmek için gittiğini ifade eden AK Parti Genel Başkanı, “AK Parti’nin ilk il kongresi için Şırnak’ı belirlememiz rast gele bir tercih değildir, geçen yıldan kalan Şırnak’a bir sözümüz vardı bu vesile ile bunu yerine getirmiş oluyoruz. Şırnak’ı seçmemiz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır.” şeklinde konuştu. ‘Minsk üçlüsü Ermenilere her türlü silah desteği veriyor’ ‘Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için mücadele ettiğini’ söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu’nu eleştirdi. Erdoğan sözlerini, “Kimdir Minsk üçlüsü? ABD, Rusya ve Fransa. Bunlar Ermenistan’ın yanında yer aldılar, Ermenilere her türlü desteği veriyorlar. 30 yıldır kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler.” şeklinde sürdürdü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, Dağlık Karabağ’da pazar gecesi ilan edilen ateşkes anlaşmasını Ermenistan’ın bozduğunu söyledi. Erdoğan: ‘Rusya’nın paralı askerleri Libya’da darbeci Hafter’i destekliyor’ Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının eleştirilmesi hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Bize sizin orada ne işiniz var diyorlar. Biz zulüm neredeyse oradayız. 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde böyle bir işgal varsa biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Amerika’nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne?” şeklinde konuştu. Erdoğan, Rusya’yı da eleştirerek, “Libya’da da aynı şekilde, bakıyorsunuz Vagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle Libya’da darbeci Hafter’e destek veriyorlar.” ifadesinde bulundu. Euronews