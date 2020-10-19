Düşmanın imha edilen zırhlı araçları İsrail üretimidir – Ermenistan Kamu Radyosu

Düşmanın zırhlı araçlarının imha edildiği videoda imha edilenlerin İsrail Sandcat tarafından yapıldığı görülüyor.

Ermeni askeri uzmanları yukarıdakileri fark ettiler. Bilgiler, Telegram kanalında Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Shushan Stepanyan tarafından yayınlandı.

Stepanyan, yayınlanan fotoğrafları ve bilgileri “olası an” ifadesiyle anlattı.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Savunma Bakanlığı sözcüsü Shushan Stepanyan Facebook sayfasında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin düşman konvoyunu ve zırhlı araçları nasıl yok ettiğini gördüğü bir video yayınladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’ın basın toplantısında, “ateşkesin” ilk gününde 9 düşman İHA’nın Ermenistan ve Artsakh topraklarında hasar gördüğünü bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu