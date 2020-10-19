Dünyanın dört bir yanında yaşayan Ermeniler Karabağ’a geliyor: ‘Düşmanı doğduğuna pişman etmeye geldim’

Dünyanın dört bir ucunda yıllar boyunca yaşayan Ermenilerin çoğu bu günlerde Artsakh’a (Dağlık Karabağ) cepheye gitmek amacıyla Ermenistan’a dönüyor.

Ermenistan’ın başkentinde bulunan ‘Zvartnots’ havalimanına çeşitli ülkelerden gelen Ermeniler ‘Zinuj’ medyasına röportaj verdi.

Şu an cephede mücadele veren Gümri’li Albert’in babası memleketine döndü. Çocuğun yanına gitmek isteyen babası ‘Azerbaycanlıları doğduklarına pişman etmeye geldim. Artsakh’taki durumu görünce geceleri uyuyamıyorum.’ dedi.

Yakutya’dan gelen bir Ermeni de kazanacaklarını vurgulayarak bir an önce Karabağ’a ulaşmak istediğini belirtti.

Ermeni vatandaşlar Samara, Yakutya, Moskova ve dünyanın diğer şehirlerinden savaşı kazanmak için memleketlerine dönüyorlar.

Yerevan’a gelen Ermeni bir vatandaş ‘Aliyev’in 10 milyon Ermenilere karşı savaştığını anlamalı’ ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/19/Ermenistan-Karabağ-Azerbaycan/196059