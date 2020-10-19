Bir keskin nişancının hikayesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni kadın sevgi, bağlılık, şefkat ve uysallığın yoğunlaşmasında somutlaşmıştır.

Yüzyıllardır sadık bir adanmış ve ailenin koruyucusu olarak, kadınsı özelliklerini hiçbir zaman kaybetmemiştir.

Şimdi bile, silahını kırılgan omuzlarına koyarak, cephedeki bir adama özgü cesaretle düşmana karşı savaşır.

Ermeni kadının kendisini kadınlık ve incelik klişeleriyle sınırlamama eğilimi, onu bu Artsakh savaşında hâlâ kırılmaz bir asker yapmaktadır.

Hassas yüz hatlarında gizlenmiş cesur kadınlardan biri de Ermeni ordusunun gözlemcisi Lusine’dir.

Karşıydım ama beni dinlemedi.

Askerlik mesleğini çok seviyor.

Ona bakıyorum, diyorum, kız değil erkek olmalıydın.

Bayan Alla kızından biraz annelik şefkatiyle, küçük bir askerin annesinden özel bir gururla bahsediyor.

Küçük ve cesur kalpli Lusine başka hiçbir mesleğe ilgi duymuyordu.

Doktor olmak istedim ama o işi sevmedi.

Yüksek topuklu ayakkabı yerine, kısa etek yerine yüksek çizme, askeri üniforma. Lusine bunu çocukluğundan beri seçmişti.

Bir askerin katı üniforması, kadınsı çekiciliğini, gözlerinin benzersiz parıltısını ve keskin görünümü keskin nişancı mesleğini tamamlıyor.

Hatırlıyorum, hep gelip dedi ki, “Anne, sana vurdum anne, sonra yüksek binadan tüydüm, ben de mutluydum, ama yine de kabul etmiyorum.

Bugün, Artsakh cephesinde, Lusine ve asker kardeşleri bir sonraki zaferimizi inşa ediyorlar.

Biz kazanacağız.

Ermenistan Kamu Radyosu