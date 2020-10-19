Azeriler bir Ermeni askerin kafasını kesti ve fotoğrafı internete koydu – Ermenistan Kamu Radyosu

Azeriler bir Ermeni askerin kafasını kesti ve fotoğrafı internete koydu

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan ordusunun iki gün önce bir Ermeni askerinin kafasını kestiği konusunda alarm aldı.

Arman Tatoyan’ın 16 Ekim günü saat 13.00 civarında bir Facebook gönderisinde bildirdiğine göre, Azeri bir adam Ermeni askerinin erkek kardeşini aradı ve kardeşinin yanlarında olduğunu bildirdi, kardeşinin kafasını kesti ve fotoğrafı paylaştı. internette.

Aramadan birkaç saat sonra, kardeş sosyal ağ sayfasında öldürülen kardeşinin fotoğrafını buldu.

“Öldürüldükten sonra resmi sosyal ağ sayfasında yayınlayan Azerbaycan ordusuydu. Tatoyan, “Kardeş, Azerbaycan ordusuyla art arda iki telefon görüşmesi yaptı, bu sırada birkaç Azeri askeri grup onunla alay etti, öldürülen askerin kardeşini aşağılamaya çalıştı ve onunla nefret söylemiyle konuştu.”

Ayrıca öldürülen askerin telefon numarasından da aramalar yapıldı. Ombudsman, “Bunlar acımasız ve insan dışı, açıkça terörist yöntemlerdir” dedi.

İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından yapılan diğer işkence ve diğer zulüm vakalarını kaydetti. Hepsi gerekli formalitelerle belgelenir ve yetkilerine göre uluslararası kuruluşlara sunulur.

Tatoyan, bu tür suçları işleyenlerin ve bunlardan sorumlu olanların uluslararası ceza hukukunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguluyor.

15 Ekim’de, Hadrut’ta yakalanan iki Azerinin Azeriler tarafından acımasızca öldürüldüğü Azerbaycan’ın sosyal ağlar alanında bir video yayınlandı. Artsakh ve Ermenistan ombudsmanları bu konudaki ilgili uluslararası örneklere başvurdu.

Ermenistan Kamu Radyosu