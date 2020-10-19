Azerbaycan sorumluluktan yoksun – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan bir kez daha sorumluluktan tamamen yoksun olduğunu gösterdi.

17 Ekim’de Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlıkları, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının çabaları ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın kişisel arabuluculuğuyla gerçekleştirilen insani ateşkes ilanına ilişkin eş zamanlı bir bildiri yayınladılar.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Duyuruda özellikle şöyle denmektedir:

“Lakin önceki sefer Moskova’da bir anlaşmaya vardıktan sonra olduğu gibi, Azerbaycan, kendisi tarafından kabul edilmiş olan taahhütlere uyma konusundaki isteksizliğini bir kez daha gösterdi.

Bütün bunlara, Azerbaycan’ın askeri-siyasi önderliğinin temsilcilerinin, Azerbaycan’ın “galip gelene kadar” çatışmalara son vermeyeceği yönündeki açıklamaları eşlik etti.

Türkiye’de de eşzamanlı olarak benzer açıklamaların yapılmış olması dikkat çekicidir.

İnsani ateşkes ilan edildikten dakikalar sonra, Azerbaycan silahlı kuvvetleri çatışmalara yeniden başladı ve 18 Ekim sabahı güney cephesine geniş çaplı bir saldırı başlattı.

Aslında bu, uluslararası toplumu, her şeyden önce AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını yanıltarak, Azerbaycan’ın uygulamak istemediği veya uygulayamadığı ikinci ateşkes anlaşmasıdır.

Biz, 10 Ekim Moskova Deklarasyonu ve 17 Ekim Deklarasyonu’nda üzerimize aldığımız taahhütlere ve doğrulama mekanizmalarıyla sürdürülen kalıcı bir ateşkes tesis etme hedeflerine bağlıyız.

Bu bağlamda, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 1 Ekim açıklamalarına ve eş başkanların Dışişleri Bakanlarının 5 Ekim açıklamalarına pratik bir ifade veren bu açıklamaları tekrar teyit etmekteyiz.

Müzakere süreci üzerinden ve yalnızca barışçıl yollarla bir çözüme varmaya kararlıyız.

Ermenistan Cumhuriyeti, varılan anlaşmalara bağlı kalarak, Azerbaycan’ın sorunu askeri yollarla çözme niyetini kararlılıkla reddetmek için, gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tutmaktadır.”

Ermenistan Kamu Radyosu