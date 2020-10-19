Aliyev ve Paşinyan: Diyaloga hazırız

TASS ajansına ayrı ayrı konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova’da görüşmeye hazır olduklarını söylediler.

İki lider Rus TASS ajansına bugün röportaj verdi.



Paşinyan, “Dağlık Karabağ sorunu sadece barışçıl yollarla çözülmeli, bu bizim pozisyonumuz. Maalesef Azerbaycan bu bakış açısına katılmıyor. Ancak, [Moskova’ya] gitmek, buluşmak, konuşmak da dahil olmak üzere böyle bir sonuca ulaşmak için gerekli tüm çabayı göstermeye hazırım ” dedi.



Paşinyan, çözümün ‘taraflardan birinin teslim olması değil, uzlaşma’ anlamına gelmesi gerektiğini de vurguladı.



Aliyev de TASS ajansına yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın ‘Ermenistan müzakerelerde yapıcı davrandığı sürece askeri faaliyetleri yarın bile askıya almaya’ hazır olduğunu söyledi.



Aliyev “Çatışmaya son vermek ve çözüm yolları bulmak için her zaman Moskova’da veya başka bir yerde buluşmaya hazırız” dedi.

(Ajanslar)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24742/aliyev-ve-pasinyan-diyaloga-haziriz