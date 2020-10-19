AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ YAYMAN’DAN ERMENİ KÖKENLİ VATANDAŞLARA ZİYARET

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman’dan Ermeni kökenli vatandaşlara ziyaret

HATAY (AA) – AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’in Samandag ilçesinde Ermeni asilli Türk vatandaslarin yasadigi Vakifli Mahallesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Yayman, Hatay Ermeni Cemaati Vakif Baskani Cem Çapar, Vakifli Mahallesi Muhtari Berç Kartun ve vatandaslarla bir süre sohbet etti.

Yayman, yaptigi konusmada tedavi gördügü hastanede hayatini kaybeden AK Parti Istanbul Milletvekili Markar Esayan’a Allah’tan rahmet diledi.

Esayan’in mecliste yan yana oturdugu dostu oldugunu belirten Yayman, ” Markar Esayan, gerçekten Türkiye’nin yüz aki aydinlarindan bir tanesiydi. Demokrat, vicdanli ve gerçekten çok degerli bir insandi. Sadece Ermeni kardeslerimizin degil, Türkiye’nin büyük bir kaybi. Ben bir kez daha Türkiye’nin tek yasayan Ermeni köyümüz Vakifli’dan bir kez daha Allah’tan rahmet olsun diyorum.” dedi.

Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan’in da kendilerine selamlarini getirdigini söyleyen Yayman, “AK Partimiz her zaman her konuda oldugu gibi herkes Türkiye’de esit ve birinci sinif vatandastir. Bu noktada kesinlikle biz beraberiz, biriz, kardesiz. Vakifli’daki vatandaslarimizla bir ve beraber oldugumuzu belirtmek için buradayiz.” diye konustu.

Hatay Ermeni Cemaati Vakif Baskani Cem Çapar da, Hatay’in her dinden ve mezhepten insanlarin bir arada kardeslik ortaminda yasadigi yer oldugunu kaydetti.

Çapar, kendilerinin bu topraklarda ve devletle hiç bir zaman sorunlari olmadiginin altini çizdi.

Vatan kavraminin sadece vatandaslik bagiyla devlete bagimli olmak olmadigini ifade eden Çapar, ” Vatan demek, vatan ugruna ölünecek bir yer demek. Bizde bu topraklarin ve vatanin vatandasiysak biz bu vatan ugruna ölecek kadar vatanimizi seviyoruz. Cumhurbaskanimin selamini aliyoruz. Bizden de selam götürün. Markar Esayan’nin vefatindan dolayi tüm AK Parti camiasina bassagligi diliyorum.” dedi.

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