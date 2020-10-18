Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü kutlayarak “İşgal edilen toprakları için mücadele eden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. O yiğit insanlar, kendi ülkelerinin, kendi insanlarının haklarını koruyorlar. Sadece bizim değil aslında bütün demokrat dünyanın Azerbaycan’a destek vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

“O YİĞİT İNSANLAR KENDİ ÜLKELERİNİ KORUYORLAR”

Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı; “Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden bütün kardeşlerimize, bütün canlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim, işgal edilen toprakları için mücadele eden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. O yiğit insanlar, kendi ülkelerinin, kendi insanlarının haklarını koruyorlar.

“BÜTÜN DEMOKRAT DÜNYANIN AZERBAYCAN’A DESTEK VERMESİ LAZIM”

Sadece bizim değil aslında bütün demokrat dünyanın Azerbaycan’a destek vermesi lazım. Kaldı ki sayın Aliyev çok güzel bir tanımlama yaptı. Biz Ermeni haklına düşman değiliz, Ermeni yönetiminden şikayetçiyiz. Dost olarak iki halk yan yana gelebilir, ama Ermeni yönetiminin Azerbaycan topraklarını işgal etmesi asla kabul edilemez. Biz onların her zaman yanındayız. Bağımsızlık gününüz tekrar kutlu olsun”

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-azerbaycan-bagimsizlik-gunu-mesaji-6086443/