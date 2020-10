Başkan Savaş: Hatay’da Yalnızca sevgi tohumları yeşerir

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Halk TV’de yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar “Hatay Özel” programının canlı yayın konuğu oldu Başkan .Savaş “Hatay’da Yalnızca sevgi tohumları yeşerir”dedi

“Azerbaycan’da hepimizin canı yandı.

Çekimleri Hatay’daki EXPO evinde gerçekleştirilen programa Azerbaycan’a destek mesajıyla başlayan Başkan Savaş, Hatay’da yalnızca sevgi tohumlarının yeşerdiğinin altını çizerken, “Azerbaycan’da hepimizin canı yandı. Sivil yerleşim yerlerine füze ile saldırıldı. Yaralılar ve can kayıpları var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Biz meclisimizde bütün siyasi partilerimizle birlikte destek bildirisi yayınladık. İnşallah 28 yıllık hasret biter. Karabağ üzerindeki işgal sona erer. Ve Azerbaycan ‘daki kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşmuş olur. Ermenistan’ın Karabağ üzerindeki 28 yıllık işgali sona erer Azerbaycan’daki kardeşlerimiz de özgürlüğüne kavuşmuş olur. Azerbaycan’da kardeşlerimiz güçlüdür ve inşallah bu mücadeleden galip ayrılacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Savaş Hatay’da kısa zaman önce herkesin yüreğini dağlayan yangınlara değinerek,” İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Yayladağı, Samandağ ilçelerimizde yangınlar çıktı. Son olarak Osmaniye-Adana otoyolunda yangın çıktı. Bu süreçte belediyemizin, orman müdürlüğümüzün ve destek veren belediyelerin ekipleri canlarını dişlerine takarak çalıştı. Farklı noktalarda, aynı anda ve farklı zamanlarda çıkan yangınlarda yaklaşık 300 hektarlık alan yandı. Fabrikalar, evler hafif ve orta düzeyde zarar gördü. Bütün bunlara rağmen can kaybı olmaması bizi mutlu etti. Ormanlardaki can kayıplarımız büyük ve ekonomik zararımız var. İnşallah bunların yarasını hep birlikte saracağız” ifadelerine yer verdi.

Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Domenico Bertagli Hatay’daki kardeşlik ve dayanışma iklimini anlattı

Programda Hatay’daki kardeşlik ve dayanışma iklimini anlatan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Domenico Bertagli, “Ben uzun zamandır burada yaşıyorum. İtalyanım. İzmir’den geldim. Buraya aşık oldum. Ben senelerdir burada yaşıyorum çünkü gerçekten Antakya’da birlik ve saygı ortamı buldum. İnsanlar farklı dinlere ırklara mensup olabilir ama biz önce insanız. Antakya Hristiyanlar için bir merkez. Biliyorsunuz ki Hristiyan kelimesi ilk kez burada kullanıldı. Buraya her yerden insan hacı olmak için geliyor. Nereden geldiklerini hatırlamak için geliyorlar. Her gelen hayran kalıyor. Bir yerde kardeşlik varsa her şey var demektir. Çünkü kardeşlik yoksa her şeyi kaybederiz” ifadelerine yer verdi.

İl Müftü Yardımcısı İrfan Açık da Hatay’ın barış ve kardeşlik kenti olduğuna dikkat çekti

İl Müftü Yardımcısı İrfan Açık da Hatay’ın barış ve kardeşlik kenti olduğuna dikkat çekerek, “Bizim mihmandarımız Hz. Ali insanların iki çeşit kardeşliğin olduğunu beyan eder. Bu bizim için çok önemli bir mihenktir, ölçüttür. İnsanlar ya dinde kardeşlerdir ya da insanlıkta kardeşleridir. Hatay’ımızda farklı coğrafyalardan gelen farklı mezheplerden farklı dinlerden insanlarımız var. Herkes kendi düşüncesi ile inancına göre saygın ve onurlu bir şekilde ibadetini yapar. Kendi düşüncesinde, fikrinde hareket eder. Biz de buna destek oluruz. Hiçbir kavganın olmadığı bu şehirde ailemle birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Azerbaycan’a destek açıklamalarında bulunan Açık,” Azerbaycanla tek millet iki devletiz. Oradaki şehitlerimizin ruhlar şad olsun. Her türlü desteğimiz ve dualarımız onlarladır” açıklamalarında bulundu.

Orman yangınları ile ilgili de konuşan İl Müftü Yardımcısı İrfan Açık, ayetleri işaret ederek insanların son nefesine kadar yeşili ve doğayı koruma yükümlülüğü olduğuna vurgu yaptı.

“Hatay’a ne tür nifak tohumları ekilmek istenirse istensin bu şehirde yalnızca sevgi tohumları yeşeriyor

Hatay’da sevgi ortamının kentin tarihinden miras olduğunun altını çizen Başkan Savaş, “Hatay’a ne tür nifak tohumları ekilmek istenirse istensin bu şehirde yalnızca sevgi tohumları yeşeriyor” dedi.

Programa katılan Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Hatay’ın sevgi, barış ve kardeşlik üslubuyla tüm dünyaya örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Alevi cemaati din görevlilerinden Süleyman Çekmece de diğer din insanlarının yaptığı açıklamalara yürekten katıldığını belirterek, Başkan Savaş’ın Hatay’ın sevgi iklimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Tek tesellimiz insan kaybımızın olmaması.

Geçtiğimiz günlerde Hatay’da çıkan yangınlar hakkında açıklama yapan Başkan Savaş,” Evler,depolar ve bazı fabrikalar yandı. Her tarafta büyük bir dram vardı.Tek tesellimiz insan kaybımızın olmaması. Bazı itfaiyeci arkadaşlarımızdan yaralanan oldu. Ama hayati tehlikesi olan kimse olmadı. Beslenen hayvanlarımızda da bir şey olmadı. Ama tabi ki ormanlarımız ve ormanlarımızın içindeki birçok canlı hayatını kaybetti. Yananları ve ölenleri yerine getiremeyiz ama inşallah Hatay’a bir rehabilitasyon yaparız.Herkes bu konuda destek olmak istiyor”dedi.

Hatay’ın medeniyetin,kültürün ve tarihin başkenti olduğunu belirten Başkan Savaş,herkesi Hatay’a davet etti.

Başkan Lütfü Savaş, EXPO 2021’de gelinen son noktaya şöyle aktardı: ‘Hatay kadim bir şehirdir. Bu kadim şehrin üstündeki tozu kaldırmak istiyoruz. Hatay’ın tarihinin, kültürünün, zengin bitki çeşitliliği ve bereketli topraklarının olduğunu biliyoruz. Tüm bunların yanı sıra alt yapıya da ihtiyacı var. 2017 yılında en çok alt yapı yapan belediyelerin başında geliyoruz. Bu sene de 750 Milyonluk alt yapı çalışmamız var. Tüm ilçelerimizde alt yapı yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra sığlaşan bir ekonomimiz var ve Suriye’deki kargaşa ile birlikte pik yaptı. İhracatımız Suriye dolayısıyla 14-15 ülkeye yapılamaz hale geldi, lojistik sektörümüz yara aldı. Ortadoğu’da da bize uygulanmış bir ambargo var. 500 bine yakın misafirimiz var. Azalan ihracat, iş gücü kaybı, ürettiklerimizin ihracattaki kaybı, bizim ekonomideki pastamızı gittikçe küçülttü ve kırsal kesimdeki insanlar kente göçmeye başladı, işsizlik daha da arttı. Tüm bunları azaltmak Hatay’ın ekonomisini atağa kaldırmak, tanınırlığını arttırmak, ticaretini ve turizmini geliştirmek için birçok çalışma yaptık. Hatay’ı gastronomi şehri yaptık, daha sonra EXPO’yu aldık. HADO projemiz var, Kıbrıs’a, Beyrut’a ve Mersin’e deniz otobüsleri çalıştıracağız. Bu kış deniz otobüsleri ile hizmet vermek istiyoruz. 2,5 yıldır Hatay’ın kırsal bölgelerini kalkındırma projeleri yapıyoruz ve onu nihayetlendirdik. Artık kişi, kooperatif ve şirket bazlı olarak; kırsalda az para kazanan insanları kendi toprağında bırakabilmek, geçimini oradan sağlayabilmek ve ekonomik refah seviyesini yükseltmek için kırsal kalkınma planı yaptık. Bütün bunlar, Hatay’ın refah seviyesini yükselmesi, buradaki barış ortamının korunması Hatay’daki güçlü ekonominin daha da iyi duruma gelmesi için yapılan çalışmalar.’

YouTube kanalında ve sosyal medyada yayınlanan videoların geri dönüşlerin olumlu olduğunu dile getiren Başkan Savaş, ‘Tanınırlık oldukça izlenme oranları artıyor. Belediye başkanları da insandır, sosyal ve aile hayatları vardır. Gülmeye ve gülümsetmeye ihtiyaçları vardır. Yaptığımız işin arka planında normalleşme ihtiyacımız var, onları yaşıyoruz. Biz bu videoları çekerken istiyoruz ki gençler ve kadınlar bunları seyretsin. Maalesef dünya siyaset ile yönetiliyor. Genç kuşak da siyasetten uzak, kadınlar da çocuklarının ilgilendikleri şeylerle ilgileniyorlar. Onlara ulaşmak istedik, geri dönüşlerimiz de çok olumlu. Biz standart dışı belediye başkanıyız’ açıklamalarında bulundu.

Azerbaycan Karabağ’da hayatını kaybedenlere, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum hepimizin başı sağolsun, inanıyorum ki hak eden galip gelecektir, kardeşlerimiz galip gelecektir. Bugün burada acımızı paylaşan Halk TV ailesine, programa katılan konuklara ve ekranları başından bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada dimdik ayakta duran bir Hatay var. Hatay’da çıkartılan bu yangınlar her ne kadar canımızı yaksa da bundan sonraki süreçte Hatay’daki kardeşlik bağlarının Türkiye yansıması devam edecek. Biz bu yaralarımızı hızlı bir şekilde ulus olarak birlikte saracağız. İnşallah pandemi de müsade eder ve ‘Medeniyetler Bahçesi’ adı altında EXPO’yu 23 Nisan’da başlatıp, 29 Ekim’de sonlandırırız. Bu coğrafyaya huzura, birlik ve beraberliğe büyük katkı sağlarız’ dedi.

Program Medeniyetler Korosu’nun Azerbaycan yöresine ait eseri seslendirmesi ile son buldu.

