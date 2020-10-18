Bakü cesetleri toplamayı reddetti – Ermenistan Kamu Radyosu

Bakü, UKK’nin askerleri geceleyin savaş alanından çıkarma girişimini reddetti.

Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti, 18 Ekim’de insani ateşkes konusunda bir anlaşmaya vardıktan sonra, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (UKK), yaralı askerleri geceleyin tahliye etmek için bir anlaşmaya varmaya çalıştı.

Ancak hem 17 Ekim hem de 10 Ekim Moskova anlaşmaları ruhuyla atılan bu adım Bakü tarafından kategorik olarak reddedildi.

Durum, bölgede Türk yayılmacılığının bir aracı haline gelen Aliyev klanının, yalnızca kendi gücünü korumakla ilgilendiğini, savaş başlatmak ve çok sayıda kayıp vermekten dolayı kendi halkına hesap verme zorunluluğundan korkarak, gerçeklikle yüzleşme anını ertelemeye çalıştığını kanıtlamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu