Azerbaycan ordusu ‘yenilmez Ermenistan ordusu’! imajını yok etti

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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan’a vurduğu ağır darbeler, yıllardır oluşturulan “yenilmez Ermenistan ordusu” imajını yok etti.

Ruslan Rehimov

Bakü

Operasyonların ilk günlerinde Azerbaycan ordusunu durdurdukları yönünde açıklamalarda bulunan Ermeni yetkililer, artık büyük kayıplar vererek geri çekildiklerini kabul ediyor.

Ermenistan tarafı asker kayıplarını yaklaşık 700 olarak gösterse de Azerbaycan güvenlik makamları bu rakamın binlerce olduğunu belirtiyor. Ermeni yetkililerin çatışma alanlarında kalan cesetlerin can kaybı listesine eklenmediği yönündeki açıklamaları da Azerbaycanlı yetkililerin açıklamalarını doğrular nitelikte.

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır güçlendirilen savunma hatlarını kısa sürede geçmesi, eski Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan’ın adı ile ilişkilendirilen ve “hiçbir zaman geçilemez” diye nitelendirilen “Ohanyan hattı”nın da bir efsaneden ibaret olduğunu ortaya koydu.

Ermenistan’ın yıllardır oluşturduğu kalınlığı 1 metreyi geçen beton mevziler, mayın tarlaları ve tel örgülerden oluşan hat, Azerbaycan ordusunu durduramadı ve “daha az can kaybı, daha çok sonuç” ilkesiyle dikkatli hareket eden Azerbaycan askerleri, iki hafta içerisinde yaklaşık 60 yerleşim birimine ve çok sayıda stratejik tepeye bayrak dikti.

Erivan yönetimi bazı bölgelerden “taktik icabı” geri çekildiklerini öne sürse de Ermenistan ordusunun kaçarken bıraktığı çok sayıda silah ve mühimmat, yöneticilerini yalanlıyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait çalışır durumdaki 36 tankı ve 24 piyade zırhlı aracı ele geçirmiş bulunuyor. Bu tanklardan bazıları Azerbaycan askerlerince Ermenistan’a karşı operasyonlarda kullanılıyor.

Ermenistan ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere yerleştirdiği tank, zırhlı araç, füze ve topçu bataryalarının büyük kısmını kaybetti.

SİHA’lar Azerbaycan’ın başarısında büyük rol oynadı

Azerbaycan ordusunun başarısında son dönemlerde Türkiye ve İsrail’den aldığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) büyük rol oynadı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının operasyon süresince paylaştığı görüntülerde, Ermenistan’a ait çok sayıda tank, zırhlı araç ve ateş noktasının tam isabetle imha edildiği görülüyor.

Sadece Türk yapımı SİHA’larla imha edilen Ermenistan tank, zırhlı araç ve füzelerinin maddi değeri 1 milyar doları geçti. Savaş alanları, demir yığını haline gelen Ermenistan ordusuna ait yüzlerle askeri araçla dolu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in verdiği bilgilere göre bugüne kadar imha edilen ve ele geçirilen Ermenistan silahların maliyeti 2 milyar doları aşmış bulunuyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, 27 Eylül’den 18 Ekim’e kadar Ermenistan’ın yaklaşık 300 tank ve zırhlı aracı, 300’den fazla top ve füze sistemi, yaklaşık 70 hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 200 askeri kamyon ve aracı Azerbaycan ordusunca imha edildi.

Sivil yerleşim birimlerini hedef alan 2 balistik füze sisteminin ve iki S-300 hava savunma sisteminin nokta atışıyla imha edilmesi de Azerbaycan ordusunun çatışmalarda elde ettiği başarılardan biri olarak gösteriliyor.

Çatışmalarda bazı Ermenistan askerleri beyaz bez kaldırarak Azerbaycan ordusuna teslim oldu. Ermenistan yetkilileri, askerlerinin esir olduğunu kabul etseler de esirlerin sayısı ve nerede oldukları konusunda bilgiye sahip olmadıklarını belirtiyor.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan ordusunda firarların arttığı gözlemleniyor. Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetimi, firarları önlemek için bölgeden çıkışlara yasak getirdi.

Ermenistan’ın askeri kayıplarının ülke ekonomisini zora sokacağı, çatışmalar bittikten sonra ise siyasi krizlere neden olacağı öngörülüyor.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ordusu-yenilmez-ermenistan-ordusu-imajini-yok-etti/2010401