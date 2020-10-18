Avrupalı Öğrenciler Arsuz’a Aşık Oldular

Hatay Vakfı, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği Erasmus+ Gençlik Hareketi projesi kapsamında çok kültür tek dünya benim teknolojim adlı program kapsamında Hatay’a gelen Avrupa Birliği ülkelerinden öğrenciler, Antakya’da öğleye kadar yapılan eğitim programının ardından İskenderun Teknik Üniversitesi ve Arsuz’da gezi ve incelemelerde bulundular.

Bilindiği üzere Hatay Vakfı, Hatay’ın Türkiye çapında tanıtımı ve sorunlarının çözümüne katkı sunulması ile üniversite öğrenimini sürdürürken ekonomik yetersizliği olan gençlere burs imkanı sunulması amacıyla kuruldu ve çalışmalarını bu yönde sürdürürken, ilk uluslararası projesini de gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı.

Hatay Vakfı Genel Başkanı İhsan Aydeğer, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Yönetim Kurulu Üyeleri Danıştay Emekli Başsavcısı Halil Yılmaz, Yargıtay 16’ncı Daire Başkanlığı’ndan emekli Hakim İlmettin Köklü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr Emre Huri, Hatay Vakfı İskenderun Körfezi İlçeleri Temsilcisi YMM Davut Taşdelen, Yönetim Kurulu Üyeleri Payas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Sönmez ve Yardımcısı Murat Topak, Lütfiye Tatlıcıoğlu’nun eşlik ettikleri Arsuz gezisinde tarihi kilise ve İskender Sayek Kültür Evi gezildi.

Gezi programının ardından Arsuz Narin Restoran’da Hatay Vakfı İskenderun Körfezi Temsilcisi YMM Davut Taşdelen’in verdiği yemek davetinde Hatay kültürünün meze, balık ve ızgaralarıyla ağırlanan Avrupalı öğrenciler, deniz kenarında temiz havada manzara eşliğinde keyifli yemek yediler, bol bol da eğlendiler.

Arsuz Uluçınar Mahallesi Muhtarı Yakup Turan’dan Mar Yuhanna Kilisesi ve İskender Sayek Kültür Evi hakkında bilgi alan Avrupa Birliği öğrencileri, 1778 yılından bu yana restorasyanlarla ayakta duran kiliseye ve 1890 yılında yapıldığı bilinen Hacettepe Tıp Fakültesi’nden emekli Prof Dr İskender Sayek’in merhum babası Şarlo Sayek’e ait kültür evinin müze düzünlemesine hayran kaldılar.

Arsuz nehir köprüsü üzerinde manzaranın keyfini çıkaran Avrupalı öğrenciler, gezi programında Arsuz’a ayrılan sürenin az olmasına üzülerek, keşke daha uzun süre gezmek imkanı olsaydı diye de sitem ettiler.

Arsuz Narin Restoran’da Kaymakam Musa Sarı’nın yakından ilgilenerek ilçe hakkında bilgiler verdiği Avrupalı öğrenciler, mezelere, balık ve ızgara çeşitlerine, Hatay mutfağının lezzetlerine hayran kaldılar.

Arsuz tanıtım filminin izletildiği akşam yemeği programının hemen ardından, öğrenciler kültürlerini yansıtan eğlenceli sunumlarıyla herkese keyifli anlar yaşattılar.

Yemek programının ardından gecenin geç saatlerine kadar Ankaralı Turgut şarkıları başta olmak üzere, Erik Dalı ve Damat Halayı oynayan öğrencilerin halleri protokol üyelerini ve Hatay vakfı yöneticilerini tebessüm ettirdi.

Türk müzikleriyle eğlenmeyi çok seven Avrupalı öğrencilerden bir çoğunun çiftetelli performansı ise Türklere parmak ısırttı.

Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, Kaymakam Musa Sarı ve Belediye Başkanı Dr Asaf Güven’e projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

https://www.8gunhaber.com/haber/48395/avrupali-ogrenciler-arsuza-asik-oldular.html