Ateşkese rağmen Karabağ’daki Ermeni yönetiminin başkentinde patlama

Azerbaycan ile Ermenistan Dağlık Karabağ’da ateşkes ilanına rağmen birbirlerini ihlalle suçlarken, Stepanakert’te güçlü patlama sesi duyulduğu haberi geldi.
Sputnik muhabiri, Dağlık Karabağ’daki tanınmayan Ermeni yönetiminin başkenti Stepanakert’te güçlü patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Patlama, Azerbaycan ile Ermensitan arasında insani ateşkes açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden geldi.
Sputnik muhabiri, patlama sesi duyulan bölgede ışık patlaması olduğunu, ardından dumanların yükseldiğini duyurdu.
Eşzamanlı olarak Stepanakert semalarında beliren insansız hava araçlarına hava savunma sistemleri ateş açtı.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010181043050641-ateskese-ragmen-karabagdaki-ermeni-yonetiminin-baskentinde-patlama/
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