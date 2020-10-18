AB: Karabağ’da ateşkes şartsız ve sıkı şekilde uygulanmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan’ın dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yaptığını, ateşkese uyulmasını ve sivillere yönelik saldırıların durmasını istediğini söyledi.

Borrell, Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) durumla ilgili yazılı açıklamasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında dün gece başlayacağı açıklanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını bildirdi. Ancak Artsakh’ta ateşkesin ihlal edilmesinden üzüntü duyduklarını ifade eden Borrell, çatışmalar nedeniyle sivillerin acı çektiğini belirtti.

Borrell, “Dağlık Karabağ’daki nüfus zaten fazlasıyla acılar yaşadı. Çatışma, geniş çaplı ve kabul edilemez sivil kayıplara neden oldu. AB, kaynağı ne olursa olsun bu tür saldırıları kınamaktadır.” ifadesini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştüğünü aktaran Borrell, ateşkesin şartsız ve sıkı şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Borrell, “Ayrıca sivillere yönelik saldırıların derhal durması gerektiğinin altını çizdim. Bu tür saldırıların haklı tarafı olamaz. AB’nin çatışmaya uzun vadeli bir çözüm için tarafları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatını desteklemeye hazır olduğunu yineledim.” ifadesine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/18/AB-Karabağ-ateşkes/195946