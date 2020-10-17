Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Erivan’da ‘Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Irak’ın ardından Ermenistan’a giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Erivan’da Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ne çelenk bıraktı. Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de gezen Yunan bakan, sosyal medyada anıta yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları #AslaUnutma etiketiyle paylaştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla, Dendias ile Ermeni mevkidaşının bakanlıkta bir araya geleceğini ve ikilinin ortak basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Nikos Dendias’ın programı kapsamında dışişleri bakanının bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın da konuğu olması bekleniyor.

Dendias’ın Erivan ziyareti, Dağlık Karabağ’da gerilimin tırmandığı Atina ile Bakü arasında da soğuk rüzgarların estiği döneme denk geldi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların artmasının ardından Atina, Bakü büyükelçisini geri çağırmış, Bakü de bu karara Atina büyükelçisini geri çekerek karşılık vermişti.

Euronews