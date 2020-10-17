Urfa’da ‘tarih ahır olarak kullanılıyor’ iddiası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinde, tarihi Germuş Kilisesi ile Şanlıurfa’da işgal edildiği ileri sürülen mağaralar gündeme getirildi. Hem kilisenin hem de tarihi mağaraların ahır olarak kullandığı iddia edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi. 5 gün süren meclis toplantısında gündeme getirilen konulardan biri de Germuş Kilisesi ve tarihi mağaralar oldu. HDP’li meclis üyesi Sıtkı Dursun, Haliliye‘nin Germuş Mahallesinde bulunan tarihi kilisenin neden korunmadığını sordu.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan’a kilise için meclise iki kez önerge sunulduğunu hatırlatan Dursun, “Germuş Kilisesi ahır olarak kullanılıyor. Burası neden koruma altına alınmıyor” diye sordu.

Dursun, Şanlıurfa’daki mağaralarla ilgili de ” Urfa‘da yüzlerce mağara var, bunlar tarihi değil mi? Bunlar işgal edilmiş durumdalar. İşgal edilen mağaralar da ahır olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Meclis Başkan Vekili Kaytan, Germuş Kilisesi ile ilgili Kültür Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu söyledi. Kaytan, mağaralarla ilgili de çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Germuş Kilisesinin ahır olarak kullanıldığı iddiası daha önce de gündeme gelmişti.

https://www.urfanatik.com/haber/5613407/urfada-tarih-ahir-olarak-kullaniliyor-iddiasi