Türkiye Cumhurbaşkanı’na, Türk boylarına karşı savaşmış olan Prens Yaroslav nişanı – Ermenistan Kamu Radyosu

Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı’na, Türk boylarına karşı savaşmış olan Prens Yaroslav nişanı ile ödüllendirdi

Anadolu haber ajansının bildirdiğine göre, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’a, Prens Yaroslav Birinci Derece Nişanını verdi.

Ödül töreni, Türkiye ve Ukrayna Cumhurbaşkanları arasında genişletilmiş görüşmelerin ardından İstanbul’da gerçekleşti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın emrine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukrayna’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne mükemmel kişisel katkılarından dolayı ve Türk-Ukrayna hükümetler arası işbirliğini güçlendirdiği için ödüllendirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, ödül için Ukrayna liderine teşekkür etti.

Prens Yaroslav, 1036’da Peçenekleri mağlup ederek, Kiev Rus’larını istiladan kurtarmış olarak tarihe geçmiştir.

Peçeneklerin, Kiev Rus’larına karşı defalarca saldırıda bulunmuş bir Türk halkı olduğunu hatırlatmak gerekir.

Ermenistan Kamu Radyosu