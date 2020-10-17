Tarihi Kilise Defineciler Yüzünden Talan Oldu

Tarihi kilise defineciler tarafından talan edildi. Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki tarihi Rum kilisesi, definecilerin gazabına uğradı. Duvarlara spreyle yazılırken tarihi dokuya zarar verildi.

17. yüzyılda yapıldığı düşünülen asırlık Rum kilisesi, kaçak kazılar yüzünden harabeye döndü. Tekkeköy ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi’ndeki kilisenin Lozan Antlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kaldığı biliniyor.

Kilisenin duvarlarında ve tavanında çökmeler gerçekleşirken, son zamanlarda alkoliklerin meskeni haline gelmesi dikkat çekti. Bu durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri, tarihi kilisenin bir an önce onarılmasını istiyor.

Tarihi kilisenin defineciler tarafından talan edildiğini belirten Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, ‘Geçmiş yıllarda özellikle akşam saatlerinde kiliseye gelip, define arayanlar oldu. Son dönemlerde ise duvarlarına yazılar yazdılar, kilisenin her yerinden taşlar döküldü. Tavanındaki taşlar da yere düştü. Zaman zaman alkol alan kişiler de kiliseye geliyor, uygunsuz şeyler yapıyorlar. Mahallemizdeki çocuklarımız, kadınlar ise bu kişileri uygunsuz görebiliyor. Bu durumdan hepimiz rahatsızız. Biz mahalleli olarak bu kilisenin onarılmasını ve çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Kilisenin içinde ne ararsanız var, içeri giremiyoruz’ dedi.

Mahalleli Hüseyin Mutlucan da ‘Eskiden bu kilisenin yanında bir okul vardı, o dönemlerde mahalli bu kiliseye sahip çıkıyordu. Sonra okul yıkıldı ve bu kiliseye defineciler dadandı. Kilise çok eski olduğu için yağmurdan ve kardan da etkilendi, tavanında çökmeler meydana geldi. Yine alkol alan kişiler, kiliseye geliyor. Mahalleli olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Müdahalede edemiyoruz, çünkü bir şey söylesek daha kötü olacak. İhbar ediyoruz, jandarma gelince kaçıyorlar. Kilise, restore edilirse bölgemiz için de çok iyi olur’ açıklamasında bulundu.

https://www.haber365.com.tr/kultur-sanat-haberleri/tarihi-kilise-defineciler-yuzunden-talan-oldu-h234028.html