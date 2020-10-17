Son dakika haberler… Yakın arkadaşı Mahmut Övür Markar Esayan’ı anlattı: “Ayakları bu topraklara basan yerli bir aydın”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi ve gazeteci-yazar Markar Esayan hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut ÖvürTürkiye’yi üzen son dakika haberinden duyduğu üzüntüyü ve Esayan’ın ülkemizin demokrasi mücadelesindeki yerini Sabah.com.tr’ye anlattı.

M. FATİH GEDİMAN

Bu akşam saat 18.30 sularında gelen son dakika haberine göre mide kanseri teşhisi sonrasında midesi alınan ve uzun süredir tedavisi devam eden Markar Esayan hayatını kaybetti. Siyaset ve medya camiasını üzen haberin ardından SABAH yazarı Mahmut Övür uzun süredir kanser tedavisi gören ve bugün 51 yaşında hayata gözlerini gazeteci ve siyasetçi Markar Esayan’ı Sabah.com.tr’ye anlattı. Uzun yıllar gazetecilik yapan, kitaplarıyla Türkiye’nin entelektüel birikimine ciddi katkılar sunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan’ı “Türkiye’nin demokrasisinin gelişmesine büyük katkılar yapan çok değerli bir aydındı” sözleriyle tanımlayan Övür şunları söyledi;

YERLİ BİR AYDINDI

“Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok üzücü bir haber oldu bizim için. Onu tanıyan bilen herkes için bu böyle. Hastalığı ilerlemişti. Uzun süredir tedavi görüyordu ve yorgun düşmüştü. Hayat böyle bir şey maalesef. Hem gazeteci olarak yakın arkadaşım hem de hem milletvekilliği sürecinde izlediğim bir siyasetçiydi. Çok önemli bir ismi kaybettik.

SON DAKİKA! Gazeteci ve siyasetçi Markar Esayan 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hayatını, enerjisini bu coğrafyada kötü giden şeyleri değiştirmeye vakfetmiş, tek bir alanda değil, gazete sütunlarında, ekranlarda, eserlerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilkelerinden taviz vermeden dosdoğru bir çizgide yaşadı.

BİRLİKTE YAŞAMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPAN ÇOK DEĞERLİ BİR İSİM

Benim açımdan tabi Markar Esayan ayakları bu topraklara basan yerli bir aydın, bir entelektüeldi. Hakikaten yazılarıyla, kitaplarıyla, ürettiği, omuz verdiği projelerle Türkiye’nin sivilleşmesine, demokrasisinin gelişmesine, birlikte yaşamanın önemine vurgu yapan çok çok değerli bir aydındı.

Markar Esayan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu

O yüzden Türkiye’nin acısı büyük. Yeri dolması zor bir aydınımızı uğurladık bugün. Üzüntümüz çok büyük. Yakınlarının, medya ve siyaset dünyasının, Türkiye’nin başı sağ olsun diyorum. Ailesine sabırlar diliyorum”

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

1969 doğumlu Ermeni kökenli gazeteci ve siyasetçi Markar Esayan ilk öğrenimini Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptıktan sonra 1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Ardından çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik, yazarlık ve tv yorumculuğu yapmaya devam etti. Türkiye’nin siyasi demokrasi mücadelesine ilişkin eserler yazdı. Son olarak AK Parti’den İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi seçilmişti.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/17/son-dakika-yakin-arkadasi-mahmut-ovur-markar-esayani-anlatti-ayaklari-bu-topraklara-basan-yerli-bir-aydin