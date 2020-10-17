PATRİK SAHAK II HAZRETLERİ’NİN SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU

Bilindiği üzere AK Parti İstanbul Milletvekili ve aydınlarımızdan Markar Esayan 16 Ekim 2020, cuma akşamüstü sevenlerini yasa boğarak tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştur.

Bu vesileyle Patrik Sahak II Hazretleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye bir başsağlığı mesajı göndermiş bulunmaktadır.

Uğurlama töreni ile ilgili bilgiler ayrıca aktarılacaktır.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1664786317014578/