“Her kurban için, kızlarımız üç çocuk doğuracak.” Mariam Merabova, Artsakh’ı destekledi (fotoğraflar) – Ermenistan Kamu Radyosu

“Her kurban için, kızlarımız üç çocuk doğuracak.” Mariam Merabova, Artsakh’ı destekledi (fotoğraflar)

Rus-Ermeni şarkıcı Mariam Merabova, trajik hikayelerini anlatmak için Facebook sayfasında Batı Ermenistan’dan atalarının fotoğraflarını yayınladı.

“Şu insanlara bakın, onlar benim atalarım, Sulkhanyalılar. Minas benim büyük büyükbabam ve Mariam benim büyük büyükbabam ve çocukları da etraflarında.

En büyük oğlu Süleyman’ın iki çocuğu, 1915’te üç yaşındaydı. O yıl Türkler ailenin yarısını vahşice öldürdü, bu çocuklara acımadan bile.

Şarkıcı, “Sonra Türkler, Ermenilerin kesik başlarıyla sanki bir başarıymış gibi fotoğraflandı …” diye yazdı.

Merabova, 1915’te tüm dünyanın görmezden geldiğini, Türklerin bu suçu işlemesine izin verdiğini ve şimdi tarihin tekerrür ediyor gibi göründüğünü kaydetti.

“Ama Türkler başaramayacak. Her fedakârlıkta kızlarımız üç çocuk doğuracak.

Halkımız asla vazgeçmeyecek. Asla. “Uluslararası toplum küçümsememi kabul etsin” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu