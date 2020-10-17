Her gün Kutsal Kilise’nin tüm tapınaklarının çanları 10 dakika Ermeni ordusuna destek olarak dilek duası çalınacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Her gün Kutsal Kilise’nin tüm tapınaklarının çanları 10 dakika Ermeni ordusuna destek olarak dilek duası çalınacak

Her gün öğleden sonra zafere kadar Ermeni Apostolik Kilisesi’nin tüm tapınaklarının çanları on dakika boyunca Ermeni ordusuna destek olarak dilek duası çalınacak. Bu, Kutsal Eçmiadzin Ana Makam’ın rahibi ve bilgi sistemi yöneticisi Vahram Melikyan tarafından bildirildi.

“Kilise çanları ve zafere kadar dualar”

Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ “Tüm Ermeniler Yüksek Patriği ve Katolikosu II. Karekin Hazretleri, zafere kadar her öğleden sonra, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin tüm tapınaklarının çanları on dakika Ermeni ordusunu desteklemek için dualar çalınacak” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu