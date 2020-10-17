Hazar Denizi’ndeki tatbikatlar öncelikle Bakü’ye yöneliktir – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya’nın Hazar Denizi’ndeki askeri tatbikatları öncelikle Azerbaycan’ı hedef alıyor ancak Hazar Denizi’nden Türkiye’ye çıkan yangını durdurmak zor değil.

Rusya Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Direktör Yardımcısı Alexander Khramçikhin bunu NEWS.am ile yaptığı konuşmada belirtti.

“Rus deniz kuvvetlerinin Suriye’den Karabağ ihtilaf bölgesine gönderilen terörist eğitim kampına yönelik saldırıları, şüphesiz bir güç işaretidir.

“Türkiye, Rusya ile başka yerlerde de Rusya ile bazı alışverişler yapmak için Azerbaycan’ın Karabağ’daki eylemlerini başlattı, Moskova da aynı ruhla cevap veriyor” dedi.

Karabağ sorununda Türkiye için “kırmızı çizgi” nedir sorusuna uzman cevap verdi.

“Moskova muhtemelen henüz geçmediğini düşünüyor. Şikayetler vardı ama ılımlı. Bu “çizgi”nin coğrafi sınırları Kremlin’de işaretlendi ve Ermenistan sınırına denk geliyor. “Sorun Suriye’den getirilen militanlarla da ilgili ve bu yüzden ‘kırmızı çizgiyi’ net olarak tanımlamak zor.”

Siyaset bilimcinin açıkladığı üzere Türkiye’den Rusya’ya tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasına gelince, Rusya’da da böyle bir şey olmuyor.

“Bu tür durumlar ortaya çıkarsa, bir sinyalin gönderildiğini gösterir. Bunun Türkiye üzerinde gerçek etkisi ne olabilir ?

Her şey bu fonların miktarına, zamanlamasına ve Dağlık Karabağ’daki düşmanlıkların ne kadar süreceğine bağlıdır. Kuşkusuz, Moskova’nın Türkiye üzerinde, her şeyden önce ekonomik nitelikte askeri olmayan başka baskı kolları da var.

Örneğin turizm alanında uzun vadeli perspektiften bahsedecek olursak.

Son zamanlarda Türkiye’nin neredeyse Rus gazını satın almayı bıraktığına ve Azerbaycan gazından memnun olduğuna dair haberler var.

Khramçikhin, “Moskova gazı kapatmayı sevmiyor, bu yüzden sonunda böyle bir önlem alınacak.”

Bugün Rusya RTU’nun Suriye’den NK çatışma bölgesine gönderilen teröristler için eğitim kampını yok etmeye başladığına dair bilgiler yayınlandı. Bugün Rus savaş gemileri Hazar Denizi’nde askeri tatbikatlara başladı.

Rosselkhoznadzor ayrıca Türkiye’den 68 ton mandalina ve 21.808 ton nar ithalatını yasakladı.

Ermenistan Kamu Radyosu