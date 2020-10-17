Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes

Ermenistan ve Azerbaycan 18 Ekim’de insani ateşkes kararı aldı

Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 18 Ekim yerel saat 00.00’da insani ateşkes kararı aldı.

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı: “Bu karar, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını temsilen Fransa Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve ABD başkanlarının 1 Ekim’deki bildirisi, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim’deki bildirisi ile 10 Ekim’de Moskova’da kabul edilen ortak bildirinin devamı olarak alınmıştır.”

ERMENI KAMU RADYOSU