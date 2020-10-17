Ermenistan uyarıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne yönelik her ihlal, uygun bir karşılık alacaktır.

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının Azerbaycan tarafından hedef alınmasına ilişkin bir bildiri yayınladı.

“16 Ekim akşamı Azerbaycan, Artsakh Cumhuriyeti’nin başkenti Stepanakert dâhil olmak üzere, Artsakh’ın sivil yerleşim yerlerini bir kez daha bombaladı.

Sonuç olarak, Şoş köyünde üç sivil yaralandı.

Aynı zamanda Ermenistan uçaksavar savunma sistemleri, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Sünik bölgesindeki Khnatsakh, Artsvanik, Davit Bek yerleşimlerine yönelik Azerbaycan insansız hava araçlarının uçuşlarını kaydetmiştir, bu sırada Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını yerinde vurarak sivil altyapılara da zarar verdi.

Azerbaycan tarafının, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad yerleşiminin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanması hakkında saatler önce kışkırtıcı, kesinlikle yanlış bilgiler yayması dikkat çekicidir.

Geleneksel çalışma biçimlerine uygun olarak, bu yanlış bilgilendirme dalgasını Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına karşı gerçek bir saldırı izledi.

Azerbaycan’ın, çatışmanın coğrafyasını genişletme ve böylelikle tüm bölgesel güvenlik sistemine geri dönüşü olmayan bir darbe vurma yönündeki amansız girişimleri şiddetle kınanıyor.

Açıklamada, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlal uygun bir karşılığını alacaktır”,- denmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu