Ermeni tarafı, Ermeni-Türk İş Geliştirme Konseyi’nin faaliyetini geçici olarak askıya aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan İmalatçılar ve İşadamları Birliği Başkanı, Ermenistan-Türkiye İş Geliştirme Konseyi Eş Başkanı Arsen Ğazaryan açıklama yaptı.

“1997 yılından bu yana, görevi ekonomik bağları harekete geçirerek taraflar arasında tarihsel olarak oluşan gerilimleri yatıştırmak, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olacak bir atmosferin yaratılmasını desteklemek olan Ermeni-Türk İş Geliştirme Konseyi kuruldu.

Her iki taraftaki iş adamları yapıcı bir diyalog ve ekonomik işbirliği kurmak için büyük çaba sarf ettiler, ancak her seferinde Türk makamlarının çeşitli engelleri ve yıkıcı tavırlarıyla karşılaştılar. Üstelik Ermeni tarafı 1993 yılından beri bir iyi niyet ifadesi olarak Türk mallarının Ermenistan’a girişine tek taraflı izin vererek Türkiye’den tam tersi pozisyon almıştır.

Bugün, Türk askeri-siyasi liderliği bir kez daha Ermeni halkına karşı açıkça düşmanca ve soykırımcı bir politika benimsediğinde, Karabağ sorununun Azerbaycan’ın çözümüne yönelik girişimlerine askeri olarak açıkça kışkırtarak müdahale ederken, Ermeni-Türk işadamları olarak silah, askeri uzman ve paralı askerler sağlıyor. Kalkınma Konseyi Ermeni tarafı eşbaşkanı, Konsey’in faaliyetlerinin geçici olarak sona erdiğini duyuruyorum.

Açıklamada “Aynı zamanda Ermeni işadamlarına ve ilgili devlet kurumlarına her türden Türk malının Ermenistan’a ithalatını geçici olarak askıya almaları çağrısında bulunuyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu