Erdoğan’ın diğer yüzü. Karpuz satıcısı hakkındaki gerçek – Ermenistan Kamu Radyosu

Paris Üniversitesi Fransız Araştırma Merkezi Başkanı Akila D’Bichi, bir zamanlar karpuz satan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatıyla ilgili talihsiz gerçeği ortaya çıkardı, bunun hakkında İnosmi yazıyor.

Erdoğan’ın Öteki Yüzü’nde Debişi Erdoğan’ın hayatının üç temel yönüne ışık tutuyor.

Birincisi, iktidara gelmesi, popülaritesinin ve etkisinin nedenleri ve ikincisi, Erdoğan’ın başta Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkisini genişletmeyi amaçlayan Katar olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkileri ve Filistin meselesi üzerindeki flört.

Üçüncü konuya gelince, yazar Erdoğan’ın İran ve Malezya gibi Asya’daki Müslüman ülkelerle ilişkilerine dair analizini ve Suudi Arabistan ve Arap ülkelerine alternatif olarak yeni Sünni liderlerin ortaya çıkmasına olan ilgisini vurguluyor.

Al-Ain News’e yorum yapan Debishi, Katar ve Erdoğan’ın yakın bir ilişkisi olduğunu ve birçok ortak yönünün olduğunu söyledi.

Türkiye cumhurbaşkanı, Dohan Erdoğan’ı kendi rejiminin savunucusu olarak görürken, diğer ülkelerin işlerine müdahale edilmesini desteklerken, bu ülkeyi, İran Körfezi bölgesinde bir platformun yanı sıra hırslarını gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek zengin bir müttefik olarak görüyor.

Uzmana göre, Türkiye cumhurbaşkanı güvensiz bir ortamda büyüdü. Para kazanmak ve ailesine yardım etmek için, topluma karşı öfkesini ve düşmanlığını körükleyen karpuz satmak zorunda kaldı.

Kitabın ilk bölümüne göre Erdoğan iktidara gelerek ülkenin cumhurbaşkanlığını üstlendi, “demokrasi trenine” atladı ve ardından nüfuzunu tehdit edebilecek herkesi ortadan kaldırmaya başladı.

Fransız yazara göre, Türkiye cumhurbaşkanı ülkesini Müslüman Kardeşler uluslararası terör örgütünün kalesi haline getirmeye ve kendisine hizmet eden Adalet ve Kalkınma Partisi’nin etkisini artırmaya çalıştı. Bugün tüm devlet kurumları üzerinde denetim kurmaya çalışıyor.

Siyaset Felsefesi Doktoruna göre, Erdoğan’ın Türkiye’si Müslüman Kardeşler terör örgütü ile bağlantılı olarak en geniş medya desteğine sahip.

Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumuna gelince, Filistinlileri desteklediğinde ısrar etse de, ülkesi ve İsrail’in mükemmel siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri var.

Aynı zamanda kendisini bir kahraman ve Müslüman haklarının savunucusu olarak sunmaya çalışarak Arap nüfusunun ve diğer Müslüman halkların ruh halinden yararlanmak istiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu