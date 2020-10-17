Erdoğan’dan Kanada Başbakanı Trudeau’ya ‘İHA görüntüleme ürünü satışının askıya alınması’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau telefonda görüştü. Erdoğan, İHA’larda kullanılan görüntüleme cihazlarının satışını askıya alan Kanada’ya tepki gösterdi.

Görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada’nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu” ifade etti.

“Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunması olduğunu” belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan’ın karşı-harekatını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini” dile getirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi.

Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa bir konuşma yaptı.

Trudeau, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüştü

Bu arada Kanada Başbakanı Trudeau, gün içerisinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde, Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalar ele alındı.

Başbakan Trudeau, devam eden çatışmalar ve sonucunda yaşanan can kayıplarının yanı sıra krizin bölgedeki istikrarı bozucu etkisine yönelik derin endişesini dile getirdi.

Dağlık Karabağ’daki durumun askeri yollarla çözülemeyeceğini belirten Trudeau, Kanada’nın meselenin AGİT – Minsk Grubu da dahil olmak üzere uluslararası her türlü ara buluculuk çabalarını desteklediğini ifade etti.

Kanada, Dağlık Karabağ çatışmalarında Ankara’nın Azerbaycan’a temin ettiği silahlarda kendi askeri teçhizatın kullanıldığı iddiası üzerine, Türkiye için askeri ihracat lisansını askıya aldığını açıklamıştı.

Euronews