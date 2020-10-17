Dağlık Karabağ sorununun tek bir çözümü var: Kurtuluş uğruna ayrılık – Ermenistan Kamu Radyosu

Dağlık Karabağ sorununun tek bir çözümü var: Kurtuluş uğruna ayrılık

Bu durumda, Dağlık Karabağ sorununun tek bir çözümü var: Kurtuluş uğruna ayrılık.

Fransız Libération gazetesine verdiği röportajda Başbakan Nikol Paşinyan, Karabağ sorununun tek bir çözümü olduğunu söyledi: Kurtuluş uğruna ayrılma, remedial secession denen şey.

Ermenistan Başbakanlığının Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanından bir yetkili, başbakanın başka seçeneğin olmadığını vurguladığını söyledi.

Aksi takdirde Ermeniler, Azerbaycan’ın kontrolünde olacak topraklarda soykırım, fiziksel yıkım ve etnik temizlik tehdidi altında olacaktır.

Röportajın çevirisi aşağıda sunulmuştur.

Libération – Sayın Başbakan, ateşkes neden uygulanmıyor?

Başbakan Nikol Paşinyan – Çünkü Azerbaycan bunu reddetti.

Bildirinin ortaklaşa kabul edilmesine rağmen, Türkiye’nin Azerbaycan’ın ateşkes anlaşmasına uymasına izin vermediği açıktır.

Zira henüz olası bir ateşkes tartışırken dahi, Türkiye Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ın çatışmaları durdurmayacağını umduğunu açıkça belirtti.

Bu bağlamda da, Türkiye’nin müdahalesi olmadan bu savaşın başlamış olmayacağını vurgulayabiliriz, çünkü Türkiye Azerbaycan’ı saldırmaya teşvik etti.

Saldırıda Türk birlikleri yer aldı.

Yüksek rütbeli Türk askeri personeli, çatışmaların yürütülmesinde yer alıyor.

Suriye’den paralı askerleri, teröristleri Karabağ çatışma bölgesine transfer eden ve onları Dağlık Karabağ’a yapılan saldırıya dâhil eden de Türkiye’dir.

Tüm bunlar tesadüfî değildi.

Çünkü tüm bunlar, Türkiye’nin izlediği politika bağlamında, özellikle Akdeniz, Suriye, Irak, Libya, Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkilerde görülmelidir.

Yayılmacı-emperyalist bir politikadır bu.

Türkiye, Ermeni soykırımı politikasını sürdürmek için Güney Kafkasya’ya döndü. Bunu da belli bir amaç için yapıyor.

Güney Kafkasya Ermenileri, Türkiye’nin kuzey, doğu ve güneydoğu yönünde genişlemesine devam etme yolundaki son engeldir.

Libération – 2020’de Ermenistan Savunma Bakanı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, 9 Ekim 2020’de Dağlık Karabağ ordusunun “cephe hattında yeterli askeri hedefi olduğunu” belirtmişti.

Azerbaycan’da ateşkes sırasında neden Gence’yi hedef alarak sivilleri riske atalım?

Başbakan Nikol Paşinyan – “Ateşkes sırasında” diyorsunuz.

Ateşkes olmadı ki.

Aksine, ateşkes anlaşması sırasında Stepanakert ve diğer yerleşim yerlerinin bombardımanı iki katına çıktı.

Sadece bir gerçeği işaret etmek istiyorum.

AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerin başkanlarının açıklamaları da dâhil olmak üzere, hiçbir şekilde en azından sivil altyapının, evlerin, köylerin bombalanmasının durdurulmasının mümkün olmadığını gören Karabağ Savunma Ordusu, yanıt vermeye karar verdi.

Bu cevabın ardından da Stepanakert artık bombalanmıyor!

En azından takip eden günlerde.

Libération – Bu yüzden mi yakın zamanda gönüllüleri cepheye katılmaya çağırdınız?

Başbakan Nikol Paşinyan – Evet. Çünkü bu sadece siyasi bir savaş değil.

Bu, Ermeni halkına yönelik bir soykırım girişimidir.

Soykırım tehdidi altındaki her millet gibi Ermeni halkı da kendini savunmalıdır.

Şimdi, özellikle bu durumda, Karabağ sorununun tek bir çözümü olduğunu görüyoruz: kurtuluş için ayrılık.

Remedial secession olarak anılan şey.

Çünkü başka seçenek yok.

Aksi takdirde, Azerbaycan kontrolü altındaki bölgelerdeki Ermenileri soykırım, fiziksel yıkım ve etnik temizlik beklemektedir.

Libération – Rusya’dan ne bekliyorsunuz?

Başbakan Nikol Paşinyan – Rusya, Ermenistan’ın stratejik ortağı ve AGİT Minsk Grubu eş başkanıdır.

Beklentimiz, Azerbaycan ve Türkiye’nin, bölgedeki bu saldırı eylemlerini durdurmak için Rusya’nın daha aktif ve somut adımlar atmasıdır.

Diğer AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarının ve genel olarak uluslararası toplumun bu çabalara yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum.

Libération – Fransa’dan ne bekliyorsunuz?

Başbakan Nikol Paşinyan – Yaklaşık aynısı. Ancak bölgemizde Rusya’nın imkânları daha erişilebilir olduğu için Fransa’nın bu çabalarda Rusya’yı desteklemesi ve cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Libération – Çatışmanın başlamasından 30 yıl sonra, Ermenistan müzakerelere hazır mı, hazırsa hangi şartlar altında?

Başbakan Nikol Paşinyan – Moskova’da o anlaşmaya vardık, orada açıkça anlatılıyor.

Tabii ki müzakerelere hazırız ve şayet bu tamamen Karabağ meselesi olsaydı, müzakereler AGİT Minsk Grubu eş başkanları veya bunlardan birinin arabuluculuğu üzerinden çoktan başlamış olurdu.

Neden başlamıyor?

Çünkü Türkiye, bölgeyi yeniden şekillendirme ve bölgede kendi etkisini tesis etme sorunu çözmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu