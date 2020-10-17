CHP’li vekilden Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında suç duyurusu

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CHP’nin hukukçu vekili Av. Mahmut Tanal, Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılar nedeniyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer Ermeni yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TCK’nın soykırım suçunu düzenleyen 76. maddesine ve insanlığa karşı suçları düzenleyen 77. maddesine vurgu yapan Tanal, Ermeni yetkililerin TCK’nın 8. maddesi uyarınca Türkiye’de yargılanabileceğini belirtti.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine füzeli saldırıları hız kesmeden devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda yaşanan hak ihlallerini incelemek üzere kurulan alt komisyonun üyesi Av. Mahmut Tanal, uluslararası insancıl hukuka uymayan Ermeni yetkililerden şikayetçi oldu.

CHP’li Tanal, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sözde Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan ile diğer üst düzey Ermeni sivil ve askeri yetkililer hakkında “Soykırım suçu”, “İnsanlığa karşı suç” işledikleri, “Uluslararası hukuku ihlal ettikleri” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

MİSKET BOMBASIYLA DAHİ SİVİLLERE SALDIRIYOR

Tanal, Başsavcılıkça işleme konulan suç duyurusu dilekçesinde, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 30 yıldır sona ermeyen Dağlık Karabağ işgali nedeniyle tekrar karşı karşıya geldiğini, 27 Eylül 2020 tarihinden bu yana iki ülke arasında sıcak çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

Dilekçesinde, Ermenistan ordusunun çatışma bölgesi içinde ve dışındaki Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve sivilleri katlettiğini belirten Tanal, Ermeni güçlerin savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombalarıyla dahi Azerbaycanlı sivilleri hedef aldığını aktardı.

Şikayet dilekçesinde, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı “ateşkes” kararını bile çiğnediğini anlatan Tanal, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence şehrine yönelik füzeli saldırılarında birçok Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını dile getirdi. Terter’de defin töreni için mezarlığa giden sivillerin de Ermenistan güçlerince hedef alındığını vurguladı.

TCK’NIN SOYKIRIM SUÇUNU DÜZENLEYEN 76. MADDESİNİ VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARI DÜZENLEYEN 77. MADDESİNİ HATIRLATTI

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Ermenistan devletinin sivilleri katletmeye yönelik bu tutumunun Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 76. maddesi kapsamında açıkça soykırım suçunu oluşturduğunu, Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren sistematik bir şekilde Azerbaycan topraklarına ve özellikle sivilleri hedef alarak saldırmasının TCK’nın 77. maddesine göre Ermenistan’ın açıkça insanlığa karşı suç işlediğini gösterdiğini belirtti.

ERMENİSTAN HİÇBİR KURALI TANIMIYOR

Suç duyurusu dilekçesinde, insancıl hukukunun tüm ilkelerine aykırı davranan Ermenistan’ın savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi’ni de ihlal ettiğini ifade eden Tanal, “Cenevre Sözleşmeleri’nin 3. maddesi açıkça göstermektedir ki Ermenistan, uluslararası hukuka aykırı hareket etmektedir, nerede ve ne zaman olursa olsun, suçludur ve suçlu kalacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Tanal dilekçesinde, kendisi gibi Birleşmiş Milletler üyesi olan Azerbaycan topraklarına ve sivil halkına saldırılarda bulunan Ermenistan’ın ayrıca, BM Antlaşması’ndaki “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletler’in amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar” hükmüne aykırı hareket ederek uluslararası hukuku yok saydığını kaydetti.

“TÜRKİYE’DE YARGILAMA YAPILABİLİR” HATIRLATMASI

Dilekçesinde “Uluslararası hak savunucusu kurum ve kuruluşlar, Ermenistan’ın uluslararası insancıl hukuku ve savaş hukukunu ihlal ederek Azerbaycan topraklarını ve özellikle sivil halkı hedef alan soykırım niteliğindeki saldırılarına daha fazla seyirci kalmamalı, derhal göreve çağırılmalıdır” ifadesini kullanan Tanal, Azerbaycan topraklarında Ermenistan devlet yetkililerinin işledikleri suçlar nedeniyle TCK’nın 8. maddesi uyarınca Türkiye’de yargılama yapılabileceğini belirterek, “Sözü edilen insanlığa karşı suçlar, barışa karşı işlenen bir suç olması sebebiyle vatandaş olarak şikayet etme hakkım vardır” dedi.

https://www.gercekgundem.com/guncel/222394/chpli-vekilden-ermenistan-basbakani-pasinyan-hakkinda-suc-duyurusu