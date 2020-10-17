Bursa’da ezber bozan cuma hutbesi

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Samsun’un Ladik ilçesindeki Cuma Camisi’nde görevli imam cuma hutbesini elinde kılıçla veriyor. 1075 yılında ilçeyi Müslümanların fethetmesinin ardından asırlardır uygulanan gelenek yaşatılıyor.

DHA’nın haberine göre, Ladik ilçesinde bulunan Cuma Cami halk arasında ‘kılıçlı cami’ olarak da biliniyor. Camide görevli imamlar, yüz yılardır cuma hutbesini elinde kılıçla okuyor. Tarihte Hıristiyanların yaşadığı ilçe, 1075 yılında Melik Ahmet Danişment Gazi’nin komutanları tarafından fethedildi.

İlçeyi fetheden komutan bugünkü caminin yerinde bulunan kilisede cuma namazı kılmaya karar verdi. Komutan ve askerleri düşman tehdidine karşı cuma namazını yanlarındaki kılıçlarıyla birlikte kıldı. O günden sonra kilise, camiye dönüştürüldü. Görevli imamlar da cuma namazı hutbesini ellerinde kılıçla okudu.

Cuma Cami’sinde 3 yıldır görev yapan imam Muhammet Aksel, “Camimiz çok eski tarihlere dayan bir cami. Burada cuma hutbelerini elimizde kılıç ile okuyoruz. 1075 yılında burası fetih edilmiş. Bu bölge fetih edildiğinde fetih cuma gününe denk geliyor. Komutan cuma namazı kılmak için bu civarda yer arıyor. Daha sonra ise bu kiliseyi tespit ediyor” dedi.

Aksel “Ardından bu kiliseyi camiye çevirip, daha henüz düşman tehlikesi geçmediğinden dolayı hutbesini kılıç ile okuyor. Aynı şekilde askerleri de kılıçlarını yanından ayırmıyor. Bu şekilde cuma namazı burada kılınmış oluyor. Bize o günden bugüne kadar bu kadim geleneği burada devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

KILICI GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYORLAR’

Ladik ilçesinde 1943 yılında büyük bir depremin yaşandığını söyleyen Aksel, “Kılıcın aslı o depremde kaybolduğu söyleniyor. Daha sonra ise o dönemde buradaki komutanlardan veya vatandaşlardan birisi şuan kullanılan kılıcı camimize hediye ediyor. Bizde bu kılıçla Cuma namazında hutbemizi okumaya devam ediyoruz. Yerli ve yabancı birçok insan buraya gelip ziyaret ediyorlar. Kılıçla hutbe okunduğunu görünce çok şaşırıyorlar. Kılıç hakkında bilgi almak istiyorlar. Bizlerde gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kaynak Yeniçağ: Bursa’da ezber bozan cuma hutbesi