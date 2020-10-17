Aslanın erkeği de aslandır, dişisi de – Ermenistan Kamu Radyosu

Aslanın erkeği de aslandır, dişisi de

“Aslanın erkeği de aslandır, dişisi de.” Cephe hattı için birçok kız Hovhannisyan’a başvurdu

Mücadeleye katılmak isteyen kadınların kime ve nasıl başvurması gerektiğini öğretti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan tarafından duyurulduğuna göre, birçok kız ön cepheye gitmek için sabahtan itibaren askere gitmek için başvuruyor.

“Sabahki duyurumdan sonra, sürekli olarak silaha sarılıp sınırı korumak isteyen kızlardan mektuplar alıyorum.

Şaşırmadım, çünkü aslanın erkeği de, dişisi de aslandır.

Kız kardeşlerimiz onurludur, bu da bizim varlığımızın teminatıdır”,- diye yazmaktadır Hovhannisyan ve sayfasında, askere gitmek isteyen kadınları yönlendiren bağlantılar yayınlamıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu