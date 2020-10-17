Artsakh’ın Fransa tarafından tanınmasına ilişkin tasarı diğer ülkeler için bir dönüm noktası olabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’ın Fransa tarafından tanınmasına ilişkin tasarı diğer ülkeler için bir dönüm noktası olabilir

Parlamentonun alt meclisine sunulan Artsakh’ın tanınmasına ilişkin tasarıyı Fransız Ulusal Meclisi’nin görüşeceği zaten biliniyor.

Tasarı ilk olarak Sosyalist Parti’nin temsilcisi François Poupon tarafından imzalandı.

Shahan Gandaharian’a göre, Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınması için uygun bir hukuki-politik zemin yaratıldı.

Ona göre Fransa, oluşturulan Türk karşıtı eksenlerde başı çekmiş, iki ülke arasındaki ilişkiler, özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki tecavüzleri nedeniyle oldukça gergin.

“Fransa, Türkiye’yi bu kırmızı çizgileri geçmemesi konusunda uyaran lider bir ülkedir” dedi.

Libya konusunda Paris ve Ankara’nın çıkarları oldukça keskin.

Fransa önemli bir AB üyesi, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafında Minsk Grubu eşbaşkanı, NATO üyesi, BM Güvenlik Konseyi kalıcı üyesi.

Beyrut merkezli Azdak gazetesinin genel yayın yönetmeni, “Bütün bunlar büyük bir rol oynadı” dedi.

Şahan Gandaharian’a göre, Fransa gibi bir ülkenin Ulusal Meclisinin Artsakh’ın tanınmasına ilişkin tasarıyı tartışacağı gerçeği, diğer ülkeler için bir kılavuz olabilir. Türk saldırganlığının devam etmesi halinde, önkoşulları zaten var olan Artsakh’ın uluslararası tanınma sürecinin, ayrı Avrupa şehirleri düzeyinde başladığı için başlayabileceğinin bir mesajı.

“Fransız şehri Alfortville, Artsakh’ın bağımsızlığını çoktan tanıdı. Biliyorsunuz, Artsakh savaşından önce bile orada korkunç bir baskı vardı.

Azerbaycan yıllardır Fransız şehirlerinin Artsakh şehirleri ile işbirliği yaptığından şikayet ediyor ve bazı durumlarda Fransızlar işbirliği terminolojisini değiştirmek zorunda kaldı.

Ama şimdi Artsakh’ın Avrupa şehirleri düzeyinde canlı bir tanınma süreci başladı.

Alforville, kıtadaki en prestijli şehirlerden biri olan Milano Kent Konseyi’nin kararını tersine çevirdi. Lüksemburg’daki Belçika parlamentoları, Artsakh’a yönelik saldırıyı kınayan bir kararı kabul etti.

Beyrut’taki Azdak gazetesinin yazı işleri müdürü, “Bütün bunlar bir zincirleme reaksiyon etkisi yaratacak” dedi.

Shahan Gandaharian’a göre, Fransa gibi bir ülkenin Ulusal Meclisinin Artsakh’ın tanınmasına ilişkin tasarıyı tartışacağı gerçeği, diğer ülkeler için bir kılavuz olabilir.

Türk saldırganlığının devam etmesi halinde, önkoşulları zaten var olan Artsakh’ın uluslararası tanınma sürecinin, ayrı Avrupa şehirleri düzeyinde başladığı için başlayabileceğinin bir mesajı.

“Fransız şehri Alfortville, Artsakh’ın bağımsızlığını çoktan tanıdı. Biliyorsunuz, Artsakh savaşından önce bile orada korkunç bir baskı vardı.

Azerbaycan yıllardır Fransız şehirlerinin Artsakh şehirleri ile işbirliği yaptığından şikayet ediyor ve bazı durumlarda Fransızlar işbirliği terminolojisini değiştirmek zorunda kaldı.

Ama şimdi Artsakh’ın Avrupa şehirleri düzeyinde canlı bir tanınma süreci başladı.

Alforville, kıtadaki en prestijli şehirlerden biri olan Milano Kent Konseyi’nin kararını tersine çevirdi.

Lüksemburg’daki Belçika parlamentoları, Artsakh’a yönelik saldırıyı kınayan bir kararı kabul etti. Beyrut’taki Azdak gazetesinin yazı işleri müdürü, “Bütün bunlar bir zincirleme reaksiyon etkisi yaratacak” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu