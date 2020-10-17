AİHM, Azerbaycan’ı Ermeni savaş esirlerinin sağlık durumları hakkında bilgi vermeye mecbur etti – Ermenistan Kamu Radyosu

İki gün önce, yakalanan iki asker adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne acil tedbir başvurusu yapıldığını bildirmiştik.

Mahkeme Azerbaycan hükümetinden bilgi talep etme kararı aldı ve son tarih 22.10.2020 olarak belirlendi.

İnsan hakları aktivisti eski Adalet Bakanı Artak Zeynalyan Facebook sayfasında yazdı.

“Azerbaycan’ın insancıl hukukun ağır ihlalleriyle ilgili ortaya koyduğu olayları dikkate alarak, Avrupa Mahkemesi’ne Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla savaş esirlerine karşı işlenen savaş suçlarının delili olan başka bir başvuru sunuldu.

Mahkeme geçtiğimiz günlerde Ermeni başvuranların talebini kabul etti ve Azerbaycan Hükümeti’ni Areg Sarkisyan’a ve Narek Amirjanyan’a hayatının dokunulmazlığını ve sağlık hakkını güvence altına almaya mecbur etti.

Mahkeme aynı zamanda Azerbaycan’dan 22.10.2020 tarihine kadar Avrupa Mahkemesine statüleri ve sağlık durumları hakkında bilgi sunun.

“Söz konusu askerlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki çıkarları, avukat Siranush Sahakyan ve insan hakları aktivisti Artak Zeynalyan tarafından temsil edilmektedir” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu