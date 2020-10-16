Yahudi öğrenciler İsrail hükümetini Azerbaycan’a silah tedarikini askıya almaya çağırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Dünya Yahudi Öğrenciler Birliği İsrail hükümetini Azerbaycan’a silah tedarikini askıya almaya çağırdı.

Bu, sendikanın Facebook sayfasında belirtilmiştir.

Açıklamada, “İsrail hükümetini, çatışma devam ettiği sürece Azerbaycan’a silah tedarikini askıya almaya ve barışçı rolü oynamaya çağırıyoruz.”

Hükümete yazdıkları açık mektupta sendika üyeleri, Dağlık Karabağ ihtilafı sırasında İsrail yapımı silahların, insansız hava araçlarının ve topların kullanıldığını ve bunun da can kayıplarına yol açtığını kaydetti.

Öğrenciler, Azerbaycan’ın da Azerbaycan’ı desteklediğini ve Dağlık Karabağ’daki sivillerin saldırıya uğradığını kaydetti.

“İsrail hükümetine ve Knesset’e bunu 1915-1923’te tanımaya çağırıyoruz. Pontuslu Rum-Süryaniler olan 2-3 milyon Ermeninin soykırımı Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılmıştır.

Mektupta, “Bu bir savaş eylemi değil, 2-3 milyon sivilin kasıtlı ve sistematik bir infazıydı” denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu