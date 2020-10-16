Türk gazeteci Artsakh’ın tanınmasını savunmaktadır – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk gazeteci ve siyasi analist Uzay Bulut, “Modern diplomacy” sitesinde yayınlanan yazısında, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırılara atıfta bulunarak, dünyanın Artsakh Cumhuriyeti’ni tanımasının zamanının geldiğine inandığını belirtmektedir.

Türk gazeteci, 27 Eylül’de başlayan çatışmalara tarihsel bir bakışla başlayarak, Azerbaycan’ın, Artsakh’ın başkenti Stepanakert’teki Artsakh Cumhuriyeti’nde yaşayan Ermenileri hedef almaya başladığına dikkat çekiyor.

“Çatışmalar sırasında Azerbaycan, Stepanakert dâhil olmak üzere, yerleşim yerlerini hedef almakla kalmadı, Ermeni kültür ve dini anıtlarını da hedef aldı.

8 Ekim’de Azerbaycan, Şuşi’deki Ğazançetsots Katedrali’ni hedef aldı.

Ğazançetsots, dünyanın en büyük Ermeni kiliselerinden biridir.

Kilise iki kez bombalandı ve ilk darbenin sonrasını belgeleyen üç gazeteci yaralandı”,- diye yazmaktadır gazeteci.

Bulut makalesinde, Azerilerin Şuşi’yi işgal ettiği 1990’larda silahlarını ve cephanelerini Ğazançetsots’ta tuttuklarını ve ardından Şuşi’nin altında bulunan Stepanakert şehrini ateş altına aldıklarını aktarıyor.

Savaşın bitiminden sonra bile kilisede Azerbaycan silahlarının izleri ve kalıntıları vardı, ancak Ermeniler kiliseyi çok kısa sürede yeniden inşa ettiler ve yıllardır birçok kız ve erkek orada evleniyor.

“Azerbaycan, Türkiye’nin doğrudan desteğiyle hedef aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Azerbaycanlılara “Gazanınız mübarek ola” ,- dedi.

Gaza, İslam’da, Müslüman topraklarını genişletmek ve gayrimüslimleri İslam’a dönüştürmek için gayrimüslimlerle savaşmak veya onlara saldırmak anlamına gelir.

Böylece Erdoğan, Ermeni topraklarına yönelik saldırıların cihat olduğunu açıkça ifade etti.

Türkiye ayrıca Artsakh ile savaşmak için Azerbaycan’a 1.000 Suriyeli cihatçı gönderdi”,- demektedir Bulut.

Uzay Bulut yazısında, Artsakh meselesi, Türkiye’nin yayılmacı ve neo-Osmanlı özlemleri, Sumgait ve diğer Azerbaycan şehirlerinde Ermenilerin katledilmesi olaylarını ayrıntılı olarak anlatırken, Artsakh nüfusunun ezici çoğunluğunun Ermeni olduğunu vurguladı.

Bulut, “Şiddeti ve yıkımı durdurmanın etkili bir yolu, Ermenilerin, korumak amacıyla tarih boyunca çok şey feda ettiği Artsakh Cumhuriyeti’ni dünyanın resmen tanımasıdır”,- demektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu