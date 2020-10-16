Rusya daha büyük bir rol oynamalıdır – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya daha büyük bir rol oynamalıdır

Rusya, Karabağ’da barışın tesis edilmesinde daha büyük bir rol oynamalıdır.

Ermenistan Başbakanına göre, bölgedeki durum kötüleştiği takdirde, KGAÖ’nün Ermenistan’a karşı yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda Rusya’nın açık ifadeleri vardır.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, İsviçre RTS TV kanalına verdiği bir röportajda belirttiğine göre, Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik çabaları, Fransa ve ABD tarafından desteklenmelidir.

“Bence Rusya’nın, AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak, Dağlık Karabağ’da istikrar ve barışın yeniden tesis edilmesinde daha büyük bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum.

Bölgemize en yakın olanın Rusya olduğunu vurgulamak istiyorum.

Rusya Dağlık Karabağ sorununun çözümü için çaba gösterirken, AGİT Minsk Grubu’nun diğer iki eş başkanı Fransa ve ABD de bu çabaları desteklemelidir”,- dedi Paşinyan ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile Rusya’nın, bölgedeki durumun kötüleşmesi halinde Ermenistan’a karşı yükümlülüklerini yerine getireceğine dair net açıklamalar olduğunu kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu